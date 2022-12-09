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世足賽／衝突加大？英媒爆C羅遭隊友質疑 為何帶私人經理入隊

聯合新聞網／ 綜合報導
英媒爆C羅讓私人經理成為國家隊隨行人員。 法新社
英媒爆C羅讓私人經理成為國家隊隨行人員。 法新社

據英國「每日郵報」報導指出，C羅(Cristiano Ronaldo)與葡萄牙隊友之間的衝突加大，有人質疑為何C羅的私人經理雷根戈斯(Ricky Regufe)，能加入成為國家隊的隨行人員，等於這個人只是為C羅的專屬，甚至有隊友質疑，只有他可以進入訓練營，其他人員卻不行。

雷根戈斯是公認的C羅好友，他曾是NIKE首席營銷經理，也是2003年促成NIKE贊助C羅球鞋的關鍵人物，只要C羅出席的重要場合，都會有他的存在，如今能成為葡萄牙國家隊隨行人員，當然被隊友質疑是C羅的因素。

許多球員不清楚他加入球隊的原因，據說雷根戈斯與球員共享指定的空間，質疑為什麼他總是與球隊保持密切聯繫，包括在比賽日。

畢竟世界級的球員出國比賽，必定會有一些私人防護員、訓練師、顧問等，以確保自己體能狀況、避免受傷來繼續職業生涯，當然這些人不是每一位都能成為國家隊隨行人員，除了球員要自掏腰包搞定食宿外，要進入球隊比賽或是訓練營幾乎都是不可能。因此出現C羅私人經理，就引來其他球員側目。

不過，C羅日前因為對瑞士一戰未能排入先發，傳言他揚言退出國家隊訓練營，但C羅方面已經否認，也在推特發文，堅稱球隊不會受到「外在力量」的影響，並表示，他們全隊堅強而勇敢，是一支真正的團隊，為夢想奮鬥到底，「相信我們，賜予力量，葡萄牙！。」如今C羅也出現在訓練營，並未缺席，表達與球隊之間並無任何問題。

世足球星 卡達世足

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