世足賽／衝突加大？英媒爆C羅遭隊友質疑 為何帶私人經理入隊

據英國「每日郵報」報導指出，C羅(Cristiano Ronaldo)與葡萄牙隊友之間的衝突加大，有人質疑為何C羅的私人經理雷根戈斯(Ricky Regufe)，能加入成為國家隊的隨行人員，等於這個人只是為C羅的專屬，甚至有隊友質疑，只有他可以進入訓練營，其他人員卻不行。

雷根戈斯是公認的C羅好友，他曾是NIKE首席營銷經理，也是2003年促成NIKE贊助C羅球鞋的關鍵人物，只要C羅出席的重要場合，都會有他的存在，如今能成為葡萄牙國家隊隨行人員，當然被隊友質疑是C羅的因素。

許多球員不清楚他加入球隊的原因，據說雷根戈斯與球員共享指定的空間，質疑為什麼他總是與球隊保持密切聯繫，包括在比賽日。

畢竟世界級的球員出國比賽，必定會有一些私人防護員、訓練師、顧問等，以確保自己體能狀況、避免受傷來繼續職業生涯，當然這些人不是每一位都能成為國家隊隨行人員，除了球員要自掏腰包搞定食宿外，要進入球隊比賽或是訓練營幾乎都是不可能。因此出現C羅私人經理，就引來其他球員側目。

不過，C羅日前因為對瑞士一戰未能排入先發，傳言他揚言退出國家隊訓練營，但C羅方面已經否認，也在推特發文，堅稱球隊不會受到「外在力量」的影響，並表示，他們全隊堅強而勇敢，是一支真正的團隊，為夢想奮鬥到底，「相信我們，賜予力量，葡萄牙！。」如今C羅也出現在訓練營，並未缺席，表達與球隊之間並無任何問題。

Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem connosco! Força, Portugal!🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/gUeENXSB5F — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 8, 2022

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