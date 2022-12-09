世足賽／摩洛哥贏球晉級拿別國國旗 公開聲援巴勒斯坦

本屆世界盃扮演大黑馬，先是以分組第一晉級並淘汰西班牙，成為八強唯一非洲球隊的摩洛哥，在賽後球員拿出巴勒斯坦國旗開心慶祝一起合照，將本屆世界盃支持巴勒斯坦的氛圍提到最高，而摩洛哥這樣力挺巴勒斯坦則有著背後的原因。

在2年前《亞伯拉罕協議》中，美國要阿拉伯聯合大公國、巴林、摩洛哥、蘇丹等伊斯蘭國家，要和以色列達成和平共處，而這樣的協議也讓阿拉伯國家對以巴衝突慢慢淡化，不過好景不常近期眾多以色列打壓巴勒斯坦的事件，其中更包含以色列佔領巴勒斯坦土地，甚至派出軍隊殺害巴勒斯坦平民。

這一屆在卡達舉辦世界盃，也是史上第一次在伊斯蘭國家舉辦，因此許多場比賽都能注意到場內有著巴勒斯坦國旗，除了一樣是伊斯蘭國家的摩洛哥球員公開在球場力挺外，法國對上突尼西亞的比賽更有聲援者拿著巴勒斯坦國旗闖入場內，希望能夠讓世人們正視這個問題。

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