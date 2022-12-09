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世足賽／森保一「死亡筆記本」內容曝光 他寫這句話咒死德國
世界盃足球賽日本進軍16強，最終淘汰賽在PK大戰輸給克羅埃西亞而無緣晉級，但他們在小組賽打敗德國、西班牙兩大強權的表現，令全球震驚也使得日本人都為之驕傲，回國後受到英雄式歡迎，日本首相岸田文雄特別接見全隊，還出現特殊的一幕，就是首相特別與日本教頭森保一交換簽名筆記本，也就是各界關注到的森保一在比賽時所用的筆記本。
這本被外界以日本著名漫畫「死亡筆記本」來形容，如今內容曝光了，電視台拍下的畫面，顯示出他所寫的內容是，日文「日本，沒有不可能。」以及英文「JAPAN IMPOSSIBLE IS NOTHING」，剩下就一些他自己才看懂的一些字。也就是說，在他「死亡筆記本」中，不是寫著對手名字，也不是戰術，而是激勵自己的「生存筆記本」。
不論如何，「死亡筆記本」已成了森保一的代表，同時廠商也積極推出相關商品，讓這本筆記本一時之間熱銷。
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