世足賽／英格蘭如何守住姆巴佩？ 法國後衛：早點洗洗睡

挑戰衛冕的法國隊將在8強戰面對本屆賽會身價最高的英格蘭，法國後衛烏帕梅卡諾（Dayot Upamecano）賽前直言英格蘭要守住目前賽會金靴領跑者姆巴佩（Kylian Mbappe），最好的方法就是早點「洗洗睡」。

目前效力德甲豪門拜仁慕尼黑的烏帕梅卡諾，受訪時提到姆巴佩是個不同以往的前鋒，並說道：「姆巴佩是世界級的選手，要守住他很難，你得早點睡覺。」，姆巴佩在上屆在世界盃就有4個進球帶領法國奪冠，本屆目前4場比賽打進5球，領跑金靴獎。

英格蘭方面主要防守姆巴佩的應該是後衛沃克（Kyle Walker），法國中場福法納（Youssouf Fofana）就說，法甲19隊目前沒有人能夠限制姆巴佩，若他能阻擋姆巴佩，那對他來說很不錯，因為法甲還有19隊還在尋找這個答案。

給予英格蘭「洗洗睡」建議的法國後衛烏帕梅卡諾，下一場比賽自己的防守也是一大任務，因為他將對位英格蘭前鋒凱恩（Harry Kane），這位上屆金靴得主在本屆雖然進球不多，但卻串連著英格蘭進攻，因此法國門將也就是凱恩在英超熱刺隊友尤里斯（Hugo Lloris），也給了他防守策略的建議。

這場比賽被譽為8強實力最接近的比賽，兩個球隊都擁有明星陣容，一邊是要挑戰衛冕的法國，一邊是近年戰力最強的英格蘭，雙方在8強的對決未演先轟動，門票遭到瘋搶，預計到時將有9500個英格蘭觀眾到場看球，票價也被炒到原價的30倍。

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