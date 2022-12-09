快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／摩洛哥8月才臨陣換帥 雷格拉吉緊急救火卻帶出驚奇

中央社／ 杜哈9日綜合外電報導
摩洛哥總教練雷格拉吉(左2)8月才臨危授命接下兵符，沒想到卻帶隊一路闖進8強。 法新社
摩洛哥總教練雷格拉吉(左2)8月才臨危授命接下兵符，沒想到卻帶隊一路闖進8強。 法新社

摩洛哥總教練雷格拉吉8月才臨危授命接下兵符，就率隊於2022卡達世界盃足球賽闖進8強，接下來他們將對上葡萄牙，挑戰成為首支在世界盃踢進4強的非洲球隊。

摩洛哥在世界盃小組賽階段拿下2勝1和戰績，在F組以積分7分的龍頭之姿晉級到淘汰賽階段。16強賽摩洛哥與西班牙一路鏖戰，最後在PK戰後拿下勝利挺進8強。

雷格拉吉（Walid Regragui）是在前總教練哈利爾霍季奇（Vahid Halilhodzic）與摩洛哥足協因「意見分歧」遭解雇後，才在世界盃前緊急接手球隊。

在雷格拉吉帶兵後，摩洛哥連7戰未嘗敗績，且只丟掉1球，那球是他們在世界盃小組賽階段，對加拿大之戰出現的烏龍球。

離開維達德（Wydad Casablanca）球隊僅5個月時間，首次擔任國家隊總教練帶兵參加國際賽的雷格拉吉，就讓摩洛哥成為北非或阿拉伯國家第一支闖進世界盃8強的隊伍。

如果接下來摩洛哥再擊敗葡萄牙，他們將超越1990年的喀麥隆、2002年的塞內加爾、2010年的迦納所創下的紀錄，成為首支殺進世界盃4強的非洲球隊。

47歲的雷格拉吉談到可能為非洲或阿拉伯國家開創新局時說：「你能不能做到，這與是不是阿拉伯人無關。我全力奮戰，或許當我老了，我會因此感到自豪，但目前我以自己代表的國家為榮。」

「我們同意無法在控球時間上佔有優勢，這不是出於畏懼，那是因為沒有人能從西班牙腳下取得那樣的優勢，所以我接受了這點。我不是魔術師，但我們為這場比賽計劃了4天。」

3次率摩洛哥踢進世界盃會內賽，前總教練哈利爾霍季奇戰功彪炳，若非因紀律問題沒將明星球員齊耶赫（Hakim Ziyech）、馬茲拉烏伊（Noussair Mazraoui）選進陣中 ，而和摩洛哥足協發生摩擦進而遭到解雇，雷格拉吉可能還沒有機會能執掌摩洛哥兵符。

雷格拉吉一接下摩洛哥總教練一職，立刻就把齊耶赫、馬茲拉烏伊找回球隊，事後證明他們在摩洛哥踢進8強扮演重要角色。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／防守韌性及難預測的反擊2特點 黑馬摩洛哥盼締造歷史

世足運彩／摩洛哥防線滴水不漏 戰葡萄牙推薦受讓小球

無敵艦隊沉沒：摩洛哥PK完封西班牙的「紅色狂喜浪潮」

世足賽／捨加拿大選效力摩洛哥 博努PK撲下2球靠直覺和運氣

相關新聞

世足賽／英：拒為姆巴佩鋪紅毯 法：嚴防對手快速反擊與自由球

卡達世足賽八強賽明天凌晨將上演英格蘭與法國雙強之爭，這場比賽也被認為會是一場激烈的進攻大戰，而法國總教練德尚在昨天受訪時...

煮茶論戰／英法戰 勝負1球之間

卡達世足賽八強賽後兩場由摩洛哥對葡萄牙、法國對英格蘭，摩洛哥雖是本屆「黑馬」，不過葡萄牙不怕防守型球隊，英法戰是大家矚目...

世足賽／民調9成不挺C羅

葡萄牙今天晚間將在八強賽遭遇本屆黑馬摩洛哥，陣中頭牌球星Ｃ羅納度是否會重返先發行列也受到各界關注，前葡萄牙國腳馮特就支持...

世足賽／葡萄牙之矛vs.摩洛哥雙盾

卡達世界盃足球賽八強剩下兩組將在台灣時間今晚開踢，摩洛哥與葡萄牙之戰先上演，堪稱一場矛盾大戰，葡萄牙由剛上演「帽子戲碼」...

世足賽／亞洲本屆表現佳 日本下屆最被看好

卡達世足賽八強賽事開踢，賽事也逐步邁入尾聲，今年亞洲區六支參賽球隊有三隊晉級淘汰賽也創下新紀錄，美國媒體ＥＳＰＮ昨天針對...

世足賽／衝突加大？英媒爆C羅遭隊友質疑 為何帶私人經理入隊

據英國「每日郵報」報導指出，C羅(Cristiano Ronaldo)與葡萄牙隊友之間的衝突加大，有人質疑為何C羅的私人經理雷根戈斯(Ricky Regufe)，能加入成為國家隊的隨行人員，等於這個人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。