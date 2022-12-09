聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／淪為替補後威脅離隊？ 葡萄牙C羅發文駁斥
葡萄牙媒體爆料，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在世界盃16強賽對瑞士一戰被降為替補後威脅離隊，對此C羅表示，葡萄牙「十分團結，不會被外部的力量擊垮」。
37歲的C羅在2022卡達世界盃足球賽葡萄牙對瑞士的16強戰坐了板凳，頂替他先發的拉莫斯（Goncalo Ramos）上演獨進3球的「帽子戲法」，率葡萄牙6比1擊敗瑞士闖進8強。
葡萄牙報紙Record的一則報導指，C羅與總教練桑托斯（Fernando Santos）在一陣激烈的對談中，揚言要退出國家隊。
但C羅在社群媒體上強調，葡萄牙的團結堅若磐石。
他說：「這個球隊十分團結，不會被外部的力量擊垮。」
「一個英勇的國家，是不會被任何敵人所嚇垮，一支真正團結的球隊，將為夢想奮戰到底。」
葡萄牙足球協會（Portuguese Football Federation,FPF）稍早也否認C羅曾威脅要離隊的消息。
葡萄牙足協表示：「本會要澄清，在卡達期間，葡萄牙國家隊隊長C羅從未威脅要離隊。」
「C羅每天都在為球隊和國家創造獨特的紀錄，這必須獲得尊重。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言