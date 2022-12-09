快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

北北基宜大雨特報 吳德榮：下周三轉冷 低溫探13度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世足賽／淪為替補後威脅離隊？ 葡萄牙C羅發文駁斥

中央社／ 杜哈9日綜合外電報導
C羅親自發文否認淪為替補後威脅要離隊的傳聞。 路透社
C羅親自發文否認淪為替補後威脅要離隊的傳聞。 路透社

葡萄牙媒體爆料，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在世界盃16強賽對瑞士一戰被降為替補後威脅離隊，對此C羅表示，葡萄牙「十分團結，不會被外部的力量擊垮」。

37歲的C羅在2022卡達世界盃足球賽葡萄牙對瑞士的16強戰坐了板凳，頂替他先發的拉莫斯（Goncalo Ramos）上演獨進3球的「帽子戲法」，率葡萄牙6比1擊敗瑞士闖進8強。

葡萄牙報紙Record的一則報導指，C羅與總教練桑托斯（Fernando Santos）在一陣激烈的對談中，揚言要退出國家隊。

但C羅在社群媒體上強調，葡萄牙的團結堅若磐石。

他說：「這個球隊十分團結，不會被外部的力量擊垮。」

「一個英勇的國家，是不會被任何敵人所嚇垮，一支真正團結的球隊，將為夢想奮戰到底。」

葡萄牙足球協會（Portuguese Football Federation,FPF）稍早也否認C羅曾威脅要離隊的消息。

葡萄牙足協表示：「本會要澄清，在卡達期間，葡萄牙國家隊隊長C羅從未威脅要離隊。」

「C羅每天都在為球隊和國家創造獨特的紀錄，這必須獲得尊重。」

世足球星 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／葡萄牙足協：C羅從未揚言退出國家隊

世足賽／「目光全在你身上！」C羅女友發文開酸葡萄牙隊友

世足賽／幫C羅說話！葡萄牙隊友：誰當替補會開心？

世足賽／不滿C羅淪為替補 親姐怒嗆教頭「太羞辱人！」

相關新聞

世足賽／英：拒為姆巴佩鋪紅毯 法：嚴防對手快速反擊與自由球

卡達世足賽八強賽明天凌晨將上演英格蘭與法國雙強之爭，這場比賽也被認為會是一場激烈的進攻大戰，而法國總教練德尚在昨天受訪時...

煮茶論戰／英法戰 勝負1球之間

卡達世足賽八強賽後兩場由摩洛哥對葡萄牙、法國對英格蘭，摩洛哥雖是本屆「黑馬」，不過葡萄牙不怕防守型球隊，英法戰是大家矚目...

世足賽／民調9成不挺C羅

葡萄牙今天晚間將在八強賽遭遇本屆黑馬摩洛哥，陣中頭牌球星Ｃ羅納度是否會重返先發行列也受到各界關注，前葡萄牙國腳馮特就支持...

世足賽／葡萄牙之矛vs.摩洛哥雙盾

卡達世界盃足球賽八強剩下兩組將在台灣時間今晚開踢，摩洛哥與葡萄牙之戰先上演，堪稱一場矛盾大戰，葡萄牙由剛上演「帽子戲碼」...

世足賽／亞洲本屆表現佳 日本下屆最被看好

卡達世足賽八強賽事開踢，賽事也逐步邁入尾聲，今年亞洲區六支參賽球隊有三隊晉級淘汰賽也創下新紀錄，美國媒體ＥＳＰＮ昨天針對...

世足賽／衝突加大？英媒爆C羅遭隊友質疑 為何帶私人經理入隊

據英國「每日郵報」報導指出，C羅(Cristiano Ronaldo)與葡萄牙隊友之間的衝突加大，有人質疑為何C羅的私人經理雷根戈斯(Ricky Regufe)，能加入成為國家隊的隨行人員，等於這個人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。