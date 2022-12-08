聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／葡萄牙足協：C羅從未揚言退出國家隊
葡萄牙足球協會（FPF）否認媒體報導所說，球星「C羅」羅納度因在卡達世足賽16強大勝瑞士隊一戰未被教頭桑托斯（Fernando Santos）排入先發陣容，而揚言要在目前賽期內退出國家隊。
路透社報導，代表葡萄牙國家隊參賽最多次的C羅（Cristiano Ronaldo），一向是隊上得分王，6日卻在世足淘汰賽首役坐了冷板凳。
此戰葡萄牙以6比1大勝，替代C羅應戰的拉莫斯（Goncalo Ramos）演出了帽子戲法，C羅則直到賽末才替補上場。
葡萄牙足協表示：「本會澄清，國家隊隊長羅納度從未揚言要在卡達世足賽任何階段退出國家隊。」
「在戰勝瑞士一役中…這位代表葡萄牙國家隊參加最多次國際賽的球星，再次展現出他的投入程度。」
C羅在分組預賽首役迎戰迦納時罰球進網，成為5屆世足賽都能破門建功的第一人，但此後即難以再次進球。
葡萄牙10日將在8強賽對戰摩洛哥。
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言