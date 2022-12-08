世足賽／英隊射腳史特林將及時歸隊 在8強迎戰法國

英格蘭足球總會（FA）今天宣布，卡達世足賽英格蘭隊前鋒史特林可及時返回卡達世足賽，以便在本週末迎戰法國隊的8強賽上陣。史特林因英國家中遭逢搶劫，必須返家應變。

路透社報導，史特林（Raheem Sterling）在上週末離開卡達返家，以致在英格蘭以3比0淘汰塞內加爾的16強賽缺陣。

英格蘭足總發表聲明說：「平日效力切爾西隊（Chelsea）的這位射腳暫時離賽以照料家人，但現在可望9日抵達卡達沃克拉市（Al-Wakrah）以歸隊，也就是在8強賽迎戰法國隊之前。」

這場英、法大戰10日將在巴伊特體育場（Al BaytStadium）上演。

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