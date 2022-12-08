世足賽／壓力大！日本門將權田修一 不想讓小三兒子當守門員

世足賽日本門將權田修一，雖在16強賽對決克羅埃西亞在PK大戰讓對手踢進三球，而錯失晉級8強機會，但他在小組賽對德國屢救險球，是他們能踢進淘汰賽的關鍵，使得他回國後，受到日本民眾英雄般的看待，他在上日本電視台節目時表示，不想讓就讀小學三年級的兒子當守門員，因為壓力實在太大了！

自2014年巴西世足賽後，時隔8年重新加入國家隊顧門口，33歲的他其實是很有故事性的人物；過去8年間，由於對自我要求極高，是個完美主義者，當失敗來臨時他的沮喪會更嚴重下，因此曾經歷人生最黑暗時刻，患上「過度訓練症候群」的憂鬱症，一度導致自己無法踢球，退出FC東京隊，後來是2014年國家隊戰友本田奎佑的電話鼓勵下，他轉戰歐洲奧地利丙級球隊，在那裡沒有日本人關注，才重新恢復自己。輾轉回到日本踢球後，今年再度選為國手，成為日本唯一隔了一屆還能參加世足賽的球員。

從四屆世足賽39歲老將川島永嗣手中，接下國家隊主力門將，四場比賽都是由權田修一守好守滿，撲救62個球，被攻進5球。

權田修一憂鬱症期間，兒子就是他最大支柱，如今他的兒子讀小學三年級，也開始踢足球，他希望兒子不要做守門員，因自己感受到這個位置「壓力太大」，但他也說了，「有些事情是可以超越壓力的，這是一個有回報的位置。」因此他表明自己心情很複雜，「如果兒子真的想當守門員，我會告訴兒子要有勇氣去接受這一切。」

最後權田修一還說，他教兒子足球的方法是，「盡量都不教」，「因為如果我這樣做，不就是告訴他答案了嗎？」他希望兒子自己去從踢球中找答案，「我會試圖傾聽，讓兒子自己去思考，有需要時我才會說出來。」

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