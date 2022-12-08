世足戰／如何減輕英法大戰壓力？英格蘭隊長凱恩：玩狼人殺
世界盃足球賽進入到8強賽事，英格蘭即將在台灣時間12月11日凌晨3點，對上衛冕軍法國。這也是雙方史上第一次在淘汰賽碰頭，球員壓力肯定不小。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也透露：「會透過玩桌遊『狼人殺』來減輕壓力，也能藉此凝聚團隊。」
狼人殺是一款熱門桌遊，分為「好人陣營」跟「壞人陣營」，好人要投票消滅狼人，狼人則要說謊掩飾自己的身分，是一款考驗邏輯和口才的心理遊戲。
凱恩表示，「我們大概有16、17個人會在晚上一起玩這個遊戲，幫助我們維持彼此間的好關係。」凱恩也笑說，「如果我拿到狼人卡，必須得開始說謊，這對我來說不簡單。我比較適合當好人，因為其他人應該比我會騙人。」
後衛馬奎爾（Harry Maguire）則和凱恩完全相反，他自信地表示，「我擅長玩心理戰。過去在英超萊斯特城隊就常跟隊友玩，只要多玩幾場，就能讓更了解隊友，知道什麼人值得相信，並建立良好關係。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言