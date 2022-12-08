世足戰／如何減輕英法大戰壓力？英格蘭隊長凱恩：玩狼人殺

世界盃足球賽進入到8強賽事，英格蘭即將在台灣時間12月11日凌晨3點，對上衛冕軍法國。這也是雙方史上第一次在淘汰賽碰頭，球員壓力肯定不小。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也透露：「會透過玩桌遊『狼人殺』來減輕壓力，也能藉此凝聚團隊。」

狼人殺是一款熱門桌遊，分為「好人陣營」跟「壞人陣營」，好人要投票消滅狼人，狼人則要說謊掩飾自己的身分，是一款考驗邏輯和口才的心理遊戲。

凱恩表示，「我們大概有16、17個人會在晚上一起玩這個遊戲，幫助我們維持彼此間的好關係。」凱恩也笑說，「如果我拿到狼人卡，必須得開始說謊，這對我來說不簡單。我比較適合當好人，因為其他人應該比我會騙人。」

後衛馬奎爾（Harry Maguire）則和凱恩完全相反，他自信地表示，「我擅長玩心理戰。過去在英超萊斯特城隊就常跟隊友玩，只要多玩幾場，就能讓更了解隊友，知道什麼人值得相信，並建立良好關係。」

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