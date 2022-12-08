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世足賽／「目光全在你身上！」C羅女友發文開酸葡萄牙隊友
葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）在16強面對瑞士的比賽中，淪為替補球員，賽後獨自離開球場也引發球迷關注。C羅女友喬治娜（Georgina Rodriguez）昨日也在個人IG發文，聲援C羅。
喬治娜上傳3張自己觀賽的照片，每張都未帶上笑容，另外他還上傳開場唱國歌的影片。從影片中可以看到，媒體都在拍攝板凳區的C羅，球場上的11名葡萄牙球員反而成為配角。
喬治娜寫道，「當11名球員在唱國歌時，所有的焦點都在你身上（C羅）。90分鐘的比賽沒辦法享受世界上最好的球員，真的很可惜。粉絲們沒有停止大聲呼喊你的名字，願上帝和你的朋友費南德茲（Bruno Fernandes），能攜手前進，讓我們看見更多精彩的比賽。」
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