世足賽／巴西職員抓起亂入記者會貓咪「往下扔」 貓奴氣炸

世足賽八強戰將於台灣時間明晚（9日）11時開踢，由克羅埃西亞出戰巴西，昨晚舉行賽前記者會，巴西隊派出西甲皇家馬德里隊前鋒維尼修斯（Vinicius Jr）出席，過程中發生小插曲，一隻虎斑貓爬上桌出現在鏡頭前，一旁的巴西隊職員竟有些粗暴地拎起貓咪將牠扔下桌，引爆愛貓球迷怒火。

巴西隊職員抓起貓咪往地上扔。 法新社

在記者會開始前，一隻虎斑貓悄悄爬上桌，當維尼修斯開始回答媒體提問後，一旁的隊職員看著貓咪露出無奈的表情，伸手摸了摸貓咪並搖搖頭，接著起身「抓」起貓咪就往桌下扔，在場媒體看到這一幕也響起一陣驚呼，拍攝影片的女記者更驚聲尖叫。

所幸貓咪身手靈巧地以四腳著地，一臉無辜地看向人群，隨後自己走回桌子後方，看起來沒有受傷。

儘管這隻可愛的虎斑貓平安無事，大批愛貓球迷仍相當氣憤，紛紛在網路上留言：「去你的」、「立即解僱」、「這傢伙難道不知道如何對付一隻普通的貓嗎」、「巴西隊去死吧！」

O momento exato em que um GATO invadiu a entrevista coletiva de Vini JR... 😺😺😺😺



🎥 @GoalBR pic.twitter.com/s303p5QLTR — Raisa Simplicio (@simpraisa) 2022年12月7日

但也有不少人跳出來替此舉平反，表示這種拿起貓的方式並無不妥，且桌面離地高度也僅不到一公尺：「多麼不必要的歇斯底里」、「牠以正確的方式拿起牠，小心翼翼地從不到1米的高度釋放了這只動物，你們病了」。

所幸這隻「亂入」的貓咪並無大礙。 法新社

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