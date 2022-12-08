聽新聞
test
0:00 / 0:00
世足賽／幫C羅說話！葡萄牙隊友：誰當替補會開心？
葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）與瑞士的16強賽以替補的身分出賽，賽後舉動也引發球迷和媒體關注，C羅雖然沒有針對此事親自回應，但他的隊友都紛紛跳出來幫他說話。
由於C羅已經37歲，本屆很有可能是他最後一次參加世界盃。不過葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）卻做出大膽的決定，讓這名表現已經跟不上隊友的傳奇球星坐板凳。此舉也發揮作用，葡萄牙以6：1大勝瑞士，賽後卻出現C羅獨自走出球場的畫面。
對此就有外媒以「誰還需要C羅」為標題，報導此事。不過他的隊友費南德茲（Bruno Fernandes）卻跳出來為C羅說話，「你們覺得有誰喜歡在板凳（替補席）上嗎？就算是第3替補守門員也不喜歡待在板凳，所以你們覺得C羅會開心嗎？」、「如果教練把我放在板凳，我應該也會很生氣。」
另外一名隊友席爾瓦（Bernardo Silva）也提到C羅為了球隊做出貢獻，「他在休息室裡展現很棒的人格特質，他現在也很好。」席爾瓦接著表示，「當然，他可能會有點不開心，因為每個人都想要上場踢球。」
2022卡達世足
▪ 即時比分與最新戰況一把抓
▪ 淘汰賽對戰表與賽程
▪ 玩運彩神預測拿PS5
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言