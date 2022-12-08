世足賽／幫C羅說話！葡萄牙隊友：誰當替補會開心？

葡萄牙球星C羅納度（Cristiano Ronaldo）與瑞士的16強賽以替補的身分出賽，賽後舉動也引發球迷和媒體關注，C羅雖然沒有針對此事親自回應，但他的隊友都紛紛跳出來幫他說話。

由於C羅已經37歲，本屆很有可能是他最後一次參加世界盃。不過葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）卻做出大膽的決定，讓這名表現已經跟不上隊友的傳奇球星坐板凳。此舉也發揮作用，葡萄牙以6：1大勝瑞士，賽後卻出現C羅獨自走出球場的畫面。

對此就有外媒以「誰還需要C羅」為標題，報導此事。不過他的隊友費南德茲（Bruno Fernandes）卻跳出來為C羅說話，「你們覺得有誰喜歡在板凳（替補席）上嗎？就算是第3替補守門員也不喜歡待在板凳，所以你們覺得C羅會開心嗎？」、「如果教練把我放在板凳，我應該也會很生氣。」

另外一名隊友席爾瓦（Bernardo Silva）也提到C羅為了球隊做出貢獻，「他在休息室裡展現很棒的人格特質，他現在也很好。」席爾瓦接著表示，「當然，他可能會有點不開心，因為每個人都想要上場踢球。」

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