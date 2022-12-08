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世足賽／手插腋下太嗨！球星進球招牌慶祝動作有什麼含意？

聯合新聞網／ 綜合報導
姆巴佩（Kylian Mbappe）。 路透社
姆巴佩（Kylian Mbappe）。 路透社

足球場上最熱血的時刻莫過於「進球」時，與籃球、排球等節奏明快的球類運動不同，足球場上的分數得來不易，每一分也都可能是決定比賽勝負的關鍵，球隊得分後也因此格外值得慶祝。不少知名球星如梅西（Lionel Messi）、C羅（Cristiano Ronaldo）等人都有自己的招牌慶祝動作，背後意義又是如何呢？一起來了解吧！

阿根廷 梅西（Lionel Messi）

梅西（Lionel Messi）。 新華社
梅西（Lionel Messi）。 新華社

「獅王」梅西進球後的招牌慶祝動作是仰頭並且雙手指天，這個動作看似並不特別，但這個手勢除了代表感謝上帝外，更隱含了要將進球獻給在天上的外婆的含意。

梅西的外婆深知孫子擁有過人的跑步速度，在梅西小時候，兩人曾一起去看足球訓練賽，過程中外婆拜託教練讓梅西試試身手，不過教練卻以他年紀太小、身型瘦小為由拒絕，不過最終在外婆的強烈要求下，教練只好讓梅西上場試試。

當時年僅6歲的梅西沒讓外婆丟臉，在場上展現天賦，令教練印象深刻。後來，外婆還買了一雙球鞋送給他，並深信著梅西將來會成為頂尖的足球員。

對梅西而言，外婆就像他的足球啟蒙者。只可惜，外婆在他10歲時就病逝，這也就是梅西為什麼會將人生中的每一顆進球都獻給外婆，希望在天上的她能夠看見自己如今的成就。

慶祝動作自影片57秒處起

葡萄牙 C羅（Cristiano Ronaldo）

C羅（Cristiano Ronaldo）。 新華社
C羅（Cristiano Ronaldo）。 新華社

身為全球IG粉絲最多的用戶，C羅除了長得帥、球技好，他的進球慶祝儀式也相當特別，而且他還特地替這個動作取了一個名字，叫做「Siu」。

每當C羅進球後，他會一邊奔跑一邊甩甩右手，接著伸手一躍而起在空中180度轉身，搭配雙手向下划的動作完美落地，同時大吼一聲「Siu」，令現場觀眾感到熱血沸騰，不少人也會激動地跟著C羅大喊「Siu」！

法國 姆巴佩（Kylian Mbappe）

未滿24歲的姆巴佩堪稱足壇「天才少年」，他才參加過2屆世足賽，就已追平阿根廷獅王梅西的9顆進球紀錄，本屆賽事至今他更已攻進5球，獨佔進球排行榜首位，是金靴獎大熱門。

速度驚人的姆巴佩就好像擁有用不完的體力，古靈精怪的他進球慶祝方式也十分多元，不過為人知曉的還是雙手交叉擺在胸前，並將手指放入腋下並略微仰頭的動作。

姆巴佩和弟弟感情要好，有一次兄弟倆在玩足球電玩遊戲，弟弟進球後便做出雙手交叉抱胸的動作，從此，這就成了姆巴佩進球的慶祝動作。

這位愛搞怪的球星近日似乎又多了一個慶祝動作，他在在進球後單膝跪地，擺出類似「公雞」的姿勢，不過目前還不知道這個動作背後的含意，只能等他本人自己揭曉了。

慶祝動作自影片24秒處起

南韓 孫興慜

孫興慜。 美聯社
孫興慜。 美聯社

「亞洲一哥」孫興慜因為韓系帥哥的外表和精湛球技累積一大票粉絲，而他在進球後都會以雙手的大拇指和食指框出一個長方形並瞇起一隻眼睛。這其實代表著「用照相機拍照」的含意，他希望能將進球瞬間的美好回憶永留心中，因此才會擺出這個手勢紀念這個特殊的時刻。

世足球星 卡達世足 梅西 C羅 姆巴佩

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