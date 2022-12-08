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世足賽／評日本這屆表現 總教練森保一：讓大家看到新時代

中央社／ 東京7日專電
日本隊總教練森保一(右)與部分成員今天返國出席記者會時表示，雖然未能突破16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。 美聯社
日本隊總教練森保一(右)與部分成員今天返國出席記者會時表示，雖然未能突破16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。 美聯社

日本隊結束2022卡達世界盃賽事後解散，日本隊總教練森保一與部分成員今天返國出席記者會時表示，雖然未能突破16強的鐵壁看到「新風景」，但選手們讓大家看到新時代。

世界盃足球賽16強賽，日本與克羅埃西亞於台灣時間5日晚間11時開始比賽，日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3：1勝出，晉級8強。

森保一與部分日本隊成員搭機從卡達首都杜哈返回東京成田機場（位於千葉縣），今晚受到大批球迷歡迎。隨後他出席在機場附近飯店的記者會。

森保說，感謝很多球迷到機場接機，若能透過日本隊選手的表現給國民帶來夢想、希望和活力，選手們會努力奮戰。

他說，這次日本隊無法達成突破16強的目標，無法看到「新風景」，但選手們讓大家看到了新時代。包括加油的球迷、日本國民及球隊都團結一心，能擊敗曾獲得世足賽冠軍的國家，從原本嚐到的「杜哈的悲劇」，這次嚐到了「杜哈的歡喜」。

杜哈的悲劇是指1993年10月日本隊挺進在卡達首都杜哈舉辦的「美國世界盃亞洲區資格賽」，幾乎要取得1994年世界盃的晉級資格時，在與伊拉克隊的最後一戰原本2：1領先，但遭到對手逼和。僅差30秒，被頂進追平球。當時採積分制，日本被南韓擠到第3名，無緣進軍世界盃。森保就是當年嚐到杜哈悲劇的球員之一。

問及想對日本隊選手說什麼時，森保說，已告訴他們，若每位選手都能提升個人能力就能讓日本隊更強，希望每位選手都能有高水準、有世足盃的水準，時時成長。他也對他們說，要持續保持隊伍的團結力與一體感。

問到本屆世足賽哪個場景印象最深刻，森保說，最後與克羅埃西亞一役結束後，選手們心情全顯露的那一幕。有選手露出懊悔的表情，有選手流淚。無法達成目標，大家覺得很懊悔，但這激發了他的心意，有一天日本隊一定能突破16強的鐵壁。

日本隊隊長吉田麻也陪同森保一出席這場記者會。他一開始就說，（與克羅埃西亞一役）比賽後，因哭過頭，自己現在身體狀況不太好。這次雖是經歷過的世足賽當中時間最短的，但卻是最快樂的一次。

吉田說，很遺憾的，這支隊伍就此解散，但腳步絕不能停。之後還有大賽要比，有亞洲盃比賽，首先就是站上亞洲的頂點，之後還有巴黎奧運、世界盃等大賽，一定要打贏才行。

日本隊與克羅埃西亞一戰，最後PK大戰時，森保採取讓球員自己決定上場人選的方式引起討論。

森保在記者會上表示，自己率隊至今，每次PK戰都採這種方式，這次也是。他說，出來踢PK的選手都真的很有勇氣、有決心，在那種心臟快從嘴裡迸出來、高度緊張及沉重的壓力下，選手能自告奮勇出來踢，想讓隊伍得勝、讓日本得勝的心意很強，這種為日本奮戰的勇氣，他真的很想大力稱讚。

吉田說，曾在奧運比賽時也以這種方式贏了紐西蘭。他認為，因為這次PK輸了，所以這種方式才成為討論的焦點，但以前用這種方式贏紐西蘭時，就沒人有意見。他認為這次森保所採取的方式並沒錯。

出席今晚這場記者會的除了森保、吉田之外，還有日本足球協會會長田嶋幸三及技術委員長反町康治。

問及下一任日本國家代表隊總教練人選時田嶋幸三說，上屆2018年世足賽前換下總教練哈利霍迪奇（Vahid Halilhodzic，法國籍、波士尼亞裔）是在技術委員會上討論後，會長與幾人討論，然後召開理事會，採這個新方法。所以現在他無法說出由誰擔任總教練，今後由技術委員長反町運作。

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