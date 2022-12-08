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世足賽／與姆巴佩深情對望照網瘋傳 吉魯看到梗圖親自回應

中央社／ 巴黎7日專電
姆巴佩與吉魯慶賀進球深情對望，成為比賽花絮經典瞬間。 截圖自法國官方推特
姆巴佩與吉魯慶賀進球深情對望，成為比賽花絮經典瞬間。 截圖自法國官方推特

卡達世足法國對上波蘭，賽中明星球員姆巴佩跳進前鋒吉魯懷中，深情對望，成為比賽花絮經典瞬間，也被做成各種「兄弟情」梗圖瘋傳。吉魯6日表示，兩人關係很好，那是自然流露的瞬間。

法國隊於法國時間4日晚間在卡達世界盃足球賽16強賽以靈活戰術擊敗波蘭，晉級8強。出人意料地是，賽中的一張照片瘋傳，讓全球網友、球迷充滿粉色泡泡，主角之一吉魯（Olivier Giroud）還特別於6日記者會中回覆網友。

前鋒吉魯在比賽開始16多分鐘時，接到明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）妙傳，直接起腳射門，讓36歲老將吉魯寫下隊史，打破傳奇前鋒亨利（ThierryHenry）生涯51球紀錄，榮登法國隊史進球王。接著姆巴佩再進2球，使法國以3比1大勝波蘭。

但本賽最讓網友熱議的，是法國隊踢進本戰首球，同時慶祝吉魯破紀錄時，姆巴佩情不自禁跳進吉魯懷中，攬著吉魯後頸並深情對望的瞬間，簡直重現電影「手札情緣」男女主角雨中熱吻的場景，讓球迷、粉絲熱議起哄，各種兩人「男上加男」（兄弟情）、「原地結婚」的梗圖爆紅。

法媒也以「你願意嫁給我嗎？」、「我愛你」、「愛的宣言」、「愛火」等標題進行報導，連法國隊官方推特也將照片配上「當他/她如此望向你的瞬間，你已贏得了一切」文字，堪稱本屆世足賽中，法國隊最經典的一瞬間。

面對網友盛情難卻，吉魯6日在記者會上針對這「濃情蜜意」的畫面笑著表示，「完全沒有預料到，這是張很美的照片，那些梗圖是在太好笑了。這是自然流露，足球在內的職業級運動就會帶來這樣美妙的時刻。那球不是決定性的勝利球，但所有比賽都很難拿下，踢進第一球是很重要的一步」。

但其實兩人一開始關係可非如此美好，甚至有些對立，2002年歐洲足球錦標賽時，兩名前鋒還曾爆發衝突。不過現在兩人在球場上極好，被法媒戲稱「狂熱的愛」，成為藍軍（法國隊球衣顏色為藍色）兩大王牌，氣勢銳不可擋。

吉魯在6日記者會中說道，「我和姆巴佩的關係一直都很好，從球場上可以看得出來。我們喜歡一起成長，也讓球迷感到快樂」。

吉魯大贊姆巴佩，稱他為最好的球員之一，「他非常棒，且還很年輕，還能再進步，但非常有效率…我認為我們還沒看到他最好的表現，希望很快能目睹，他會打破所有記錄，我們心知肚明。他話不多，專心在球場上的表現，這對我們來說是好事」。

卡達世界盃足球賽8強隊伍已全數出爐，法國時間10日晚間8點，各界評價最具看頭的法、英大戰即將開打，兩隊進攻能力都很強，比賽精采可期。

世足球星 卡達世足

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