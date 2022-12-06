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世足賽／葡萄牙主帥不滿C羅 是否讓他出戰瑞士不說死

聯合新聞網／ 綜合報導
C羅16強是否出戰瑞士，備受關注。 路透社
C羅16強是否出戰瑞士，備受關注。 路透社

卡達世界盃16強淘汰賽今天將進行最後一天兩場賽事，目前已有6隊取得八強門票，而葡萄牙將在台灣時間明天凌晨3.迎戰擁有銅牆鐵壁防守的瑞士，但主帥桑托斯（Fernando Santos）在賽前記者會表示不喜歡C羅（Cristiano Ronaldo）上一場與曹圭成的爭吵，並拒絕記者提問C羅下場比賽是否出賽。

上一場比賽C羅在第65分鐘被換下場，葡萄牙最終1:2吞敗，鏡頭也拍到C羅十分不滿，並碎念著：「他急著換我下去。」隨後C羅又與曹圭成發生爭執，桑托斯直到賽後才知道，C羅不滿源於他的換人。

桑托斯也提到他不滿意C羅這樣的行為，認為這些事是球隊內部處理，且現在必須全心投入面對瑞士的比賽，記者問到下場C羅是否出賽，他只回應道：「我只在球員休息室中，告訴球隊比賽由誰出賽。」

然而過往C羅面對瑞士屢屢繳出好表現，最近3次面對瑞士，他一共進了5球，並且還有一場比賽演出貓子戲法，而這兩隊的最近一次對陣是今年歐國聯小組賽，當時C羅沒有出賽，葡萄牙以0:1輸球，因此面對世界盃這種大賽，輸球即打包回家，C羅的上場將可能攸關葡萄牙晉級之路。

世足球星 卡達世足

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