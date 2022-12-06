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世足賽／破世界盃紀錄！布羅佐維奇單場跑16.7公里

聯合新聞網／ 綜合報導
布羅佐維奇單場跑16.7公里，成為獲勝功臣。美聯社
布羅佐維奇單場跑16.7公里，成為獲勝功臣。美聯社

克羅埃西亞可以在世界盃踢出好成績，除了「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）是個稱職的組織，他身旁的防守中場大將布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）則是替克羅埃西亞的進攻提供更多機會，並且他也是與日本隊踢平進入PK大賽的功臣，並且在莫德里奇下場後持續奔跑在場上，並創下世界盃紀錄。

根據英國的《天空體育》記者戴夫（Statman Dave）指出，布羅佐維奇在昨天比賽中跑動距離高達16.7公里，創下開始統計後的世界盃紀錄，而這項紀錄的原保持人也是他本人，在2018年面對英格蘭四強戰中的16.3公里。

靠著不斷的跑動以及為球隊製造空間，布羅佐維奇單場傳了130球為全場之最，並且成功率高達85％，是這場比賽得以拖入延長並靠PK獲勝的大功臣，下場比賽克羅埃西亞將面對痛宰韓國的奪冠熱門巴西，屆時他的發揮也會變得十分重要。

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