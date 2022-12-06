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世足賽／盼對法踢罰洗刷歐國盃不進罵名 英格蘭小將：我進步了

聯合新聞網／ 綜合報導
薩卡對伊朗獨進兩球，但仍對16隔月前歐國盃冠軍戰PK戰踢丟12碼求耿耿於懷。 新華社
薩卡對伊朗獨進兩球，但仍對16隔月前歐國盃冠軍戰PK戰踢丟12碼求耿耿於懷。 新華社

英格蘭即將在8強與法國上演英法大戰，兩隊歷史上在國際交手31次，但這一次卻是世界盃淘汰賽首度交鋒，陣中年輕前鋒薩卡（Bukayo Saka）在記者會中也提到，如果能在比賽主罰他會很興奮，因為這樣能洗刷觀眾在去年歐國盃對他的謾罵，以及突破自己心魔。

去年歐國盃英格蘭闖入冠軍賽，與義大利交手卻在PK大戰敗下陣來，屈居亞軍，而當時薩卡就是其中一個沒踢進點球的球員，比賽結束後他不斷的被球迷網路霸凌，但薩卡沒有沮喪，表示還是有球迷會有友善言論幫他找回自信。

受訪時薩卡談論到去年比賽的陰影表示，「對我來說，從那一刻結束我就開始向前行，但我清楚知道自己不會忘了這事，因為那已經成為歷史。如今我在卡達踢進3球了，也找回了一點自信，也收到球迷對我的關愛，這給了我自信，12碼沒進後我已經進步很多了，如果我依然沒自信，我不會在兵工廠踢球，現在如果有罰球機會，我被選中的話，我會很開心。」

薩卡表示面對法國並沒有什麼好害怕，兩隊都是有經驗的球隊，球隊大家只能各司其職做自己本份事，記者也問到他，是否期待自己能像2018年姆巴佩（Kylian Mbappe），成為本屆崛起新星，他表示自己無法成為姆巴佩，只想做好自己能做的事，並認為這屆很多新人表現都很好，而他自己應該專注下場比賽，而不是想著成為最佳年輕球員。

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