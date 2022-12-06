世足賽／老爸別哭！ 日本輸球隊長跪地淚崩 女兒暖心擦淚

卡達世界盃16強淘汰賽，每一場的比賽輸家都代表本屆世足之旅要結束，今天日本隊面對克羅埃西亞，想要挑戰隊史第一次進8強的他們，上半場比賽取得1:0領先，不料下半場遭追平，並一路平手至12碼，日本隊輸球，隊長吉田麻也更是跪地痛哭，女兒還上前幫他擦眼淚，可以說是本屆最暖心的一幕。

這屆最大黑馬非屬日本隊，他們先後擊敗兩個世界冠軍德國及西班牙，在死亡之組中脫穎而出，狹帶著這氣勢挑戰突破16強魔咒，並在與克羅埃西亞比賽中第43分鐘率先突破僵局，不過下半場克羅埃西亞反擊來的很快佩里希奇(Ivan Perisic)一個頭槌破網，讓比賽又回到原點。

90分鐘踢完雙方依舊平手，進入延長賽兩隊也都沒能拿下關鍵一分，進入PK大戰日本有三名球員的射門被克羅埃西亞門將擋掉，反觀克羅埃西亞球員把握度極高，最終日本以1:3不敵克羅埃西亞，再次止步16強。

日本隊長吉田麻也操刀第四點被撲出，球隊因此確定被淘汰，賽後忍不住情緒當場單膝跪地落下男兒淚，此時他的3個小孩前來安慰他，其中小女兒伸出小手為他擦去淚珠一幕，大家看了都感到十分暖心，場面相當感人。

如果沒有意外，34歲的吉田麻也應是最後一次世界盃，他受訪時仍難掩悲傷情緒，沉默許久才回覆提問：「為了跨越8強這堵大牆，這4年來每一天都不停努力嘗試，最後卻還是功虧一簣，這一切真的太讓人難過了。」

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