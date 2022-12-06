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世足賽／莫德里奇延續最後一舞 賽後獻吻門將利瓦科維奇

聯合新聞網／ 綜合報導
克羅埃西亞贏得PK戰，隊長莫德里奇賽後親吻立下大功的門將利瓦科維奇。 路透社
克羅埃西亞贏得PK戰，隊長莫德里奇賽後親吻立下大功的門將利瓦科維奇。 路透社

身為上屆帶領克羅埃西亞拿下亞軍，並且是球隊精神領袖的莫德里奇(Luka Modrić)，在昨天與日本的延長賽中遭教練換下休息，好在隊友點球發揮出色，以3:1擊敗日本，他也說這讓他的夢想得以延續，並激動親吻立下大功的門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）額頭。

上一屆克羅埃西亞不斷在比賽中締造驚奇闖入決賽，卻在決賽不敵戰力完整的法國，相隔4年捲土重來，同時也十分有可能是莫德里奇的最後一屆，因此他們唯一目標就是大力神盃，

只是今天比賽延長賽時他被換下，坐在板凳見證隊友帶他闖入8強，看到這激勵人心一勝他表示：「要向所有人致敬，特別是利瓦科維奇，他展現出自己能力是多麼出色的一個守門員。」

莫德里奇受訪時也大讚日本隊的頑強，以及他們出色實力，說道：「他們擊敗德國、西班牙絕不會是運氣，而是他們隊伍很有能力，這場對我們來說也是硬仗，能夠拿下勝利真的太好了。」

最後莫德里奇也提到現在的體力跟過去比已經大不如前，比賽超過100分鐘體力真的有所影響，並說到球隊已用這套陣容連續4天，負荷十分大，還好有4-5天休息，要盡快恢復。

世足球星 卡達世足

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