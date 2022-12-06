世足賽／英超金靴本屆0進球 南韓孫興慜向粉絲致歉
南韓隊在今天結束他們的世界盃之旅，而陣中一哥目前效力於英超熱刺的孫興慜，在本屆世界盃前遭遇眼眶骨折傷勢，在即時治療回歸球場後，戴上面具一路帶領南韓闖入16強，直到碰上奪冠熱門巴西以1:4不敵，結束這一趟旅程。
韓國今年闖入16強的過程，可以說是十分驚奇，他們小組賽首戰與烏拉圭踢和，第二戰敗給迦納，面對葡萄牙一戰有著必須贏球的壓力，也要等待另一邊的結果。最終南韓靠著孫興慜傷停補時漂亮助攻贏得勝利，而烏拉圭雖然以2：0擊敗迦納，淨勝球追平南韓，不過進球數較少遭到淘汰，南韓因此晉級16強。
原先大家期待南韓一哥孫興慜能狹帶去年拿下英超金靴氣勢，率南韓踢出佳績，但他在世界盃開打前受傷開刀，最後選擇以戴面具方式上陣，也多少影響他的場上表現，儘管傳出關鍵助攻帶領韓國晉級，但本屆世界盃是他參賽3屆以來第一次沒有任何進球。
南韓本屆世界盃止步16強，孫興慜賽後也十分失落說道：「對不起為我們加油歡呼的所有球迷，這是場艱難的比賽，隊友們全部都是很努力才能走到這一天。」
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