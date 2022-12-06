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藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

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世足賽／日本隊留下最後紙鶴 總教練森保一鞠躬致謝球迷

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本隊在2022卡達世界盃足球賽止步16強，賽後在球員更衣室留下了本屆「最後的紙鶴」。 截圖自FIFAWorldCup_JP
日本隊在2022卡達世界盃足球賽止步16強，賽後在球員更衣室留下了本屆「最後的紙鶴」。 截圖自FIFAWorldCup_JP

日本隊在2022卡達世界盃足球賽止步16強，但全隊重視禮儀的態度數度引發話題，並在球員更衣室留下了本屆「最後的紙鶴」。總教練森保一不忘在場上深深鞠躬，感謝球迷一路相挺。

卡達世界盃足球賽16強賽今天出現首場PK大戰，克羅埃西亞與日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未能破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

哈芬登郵報（HuffPost）日文版網站及日媒THEANSWER報導，雖然日本隊在PK大戰輸給克羅埃西亞，但就在不甘落敗的氣氛中，森保一等人的舉止受到關注。

率領日本隊在本屆世界盃踢進16強的森保一，外界對他在比賽中勤做筆記，及中場休息時間不斷鼓舞球員們的表現留下深刻印象。

就在PK大戰輸給克羅埃西亞後，可以看到森保一把沉浸在失望氛圍中的選手圍成圓圈，跟這些選手們說話。

森保一在PK大戰落敗後慰勞淚崩選手，及擁抱球員酒井宏樹的畫面，都透過海外媒體被公開，感動不少海外球迷，認為「日本並非戰敗者」。

森保一賽後也不忘在場上深深一鞠躬，向那些一直以來為奮戰的日本選手加油的球迷們致謝，連海外媒體都加以報導。

日本教頭森保一賽後深深鞠躬向球迷致謝。 新華社
日本教頭森保一賽後深深鞠躬向球迷致謝。 新華社

日本隊每次離開球員更衣室後留下的樣貌，也成為本屆世界盃話題之一。日本隊不僅會在賽後將球員更衣室打掃得「一塵不染」，還會留下寫有日語及當地語言的「謝謝」及數隻大小紙鶴。

而這樣的日本隊在16強輸球後也沒有改變，國際足球總會（FIFA）透過世界盃日文官方帳號推文稱讚日本隊「貫徹初衷」，並附上一張球員更衣室照片。

日本有一句俗諺叫做「鳥飛離水面時不會把水弄污濁」，被用來形容人在離去時應收拾善後，也被引伸具有「善始善終、漂亮退場」的意涵。這次日本隊讓外界看到的正是這種精神的徹底展現。

雖然日本隊本屆無法踢進8強，但因為在小組賽先後擊敗德國隊與西班牙隊，獲得外界大量關注，也讓本屆大會成為確實感受到日本隊變強的一次世界盃。

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