世足賽／日本PK大戰惜敗 「精采的比賽」關鍵字入推特趨勢

日本隊在2022卡達世界盃足球賽PK大戰敗北止步16強，無法開創隊史首進8強紀錄。不過，日本隊本屆先後踢贏德國隊與西班牙隊，獲各界及國際媒體一片讚賞，可說雖敗猶榮。

卡達世界盃足球賽16強賽今天出現首場PK大戰，克羅埃西亞與日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未能破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

日本首相岸田文雄透過推文表示，遺憾日本隊在PK大戰時無法一償闖進8強宿願，「但這種奮戰到最後絕不放棄奪勝的態度，帶給我們勇氣與感動」。

岸田說，「讓我們看到日本足球新時代的總教練、選手及相關人士們，大家都辛苦了，謝謝」。

有部分日本網友在推特上質疑日本球員PK能力太差，但也有網友推文反駁，「說日本隊PK能力太差的人，大概平常都不從事體育活動，還是不要看世界盃比較好」。

日本每日體育報導，PK大戰中射門被擋下的三笘薰在比賽結束瞬間掩面落淚跪地；隊友淺野拓磨及在替補席的長友佑都、川島永嗣等老將，也都難掩悲傷痛哭。

日本隊門將權田修一說，對結果感到非常不甘心，因為他們以踢進8強為目標；面對下一屆世界盃，他說，現實狀況是這4年做了所有能做的事還是不夠，「明天開始會珍惜每一天，要讓自己在4年後能成為擅於防守的門將」。

在本屆多次展現「神調度」的日本隊總教練森保一，也在賽後集合球員給予鼓舞。

日本放送協會（NHK）報導，日本隊雖然在PK大戰落敗，但日本網友紛紛留言說這是一場「精采的比賽」。有網友說，這真是一場令人感動且獲得巨大勇氣的比賽；「精采的比賽」關鍵字也進入日本推特趨勢。

還有網友說，雖然止不住不甘心的眼淚，但真的是一場精采對戰，「日本隊真的辛苦了」。

日本隊這次與之前一樣止步16強，未能一償闖進8強賽事宿願，也顯示踢進8強的難度。有網友說，「8強的牆太厚了」、「雖然只差一步還是無法闖進8強，但踢贏德國跟西班牙也帶給大家感動」等。

富士新聞網報導，日本隊在本屆世界盃的表現已獲全球媒體一片讚賞。

歐洲最大有線體育電視頻道Eurosport報導，「日本在比賽中給人留下好印象」；法國國際廣播電台（rfi）稱讚日本「毫不畏懼面對挑戰」；美國FOX體育台也指出，「日本無疑是本屆賽事最具觀戰樂趣的其中一支球隊」。

讀賣新聞報導，克羅埃西亞陣中主力球員、上屆世界盃的最佳球員莫德里奇（Luka Modric）也盛讚說，「終於明白日本隊為何能夠接連擊敗德國隊與西班牙隊，日本隊展現了優秀的比賽水準」。

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