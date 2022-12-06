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世足賽／PK戰攔3記射門 克羅埃西亞門將展「天網」傳統

中央社／ 卡達沃克拉5日綜合外電報導
利瓦科維奇接下格子軍團先發門將一職，也再次擦亮克軍「天網」招牌。 路透社
利瓦科維奇接下格子軍團先發門將一職，也再次擦亮克軍「天網」招牌。 路透社

2022卡達世界盃足球賽16強戰，克羅埃西亞靠門將利瓦科維奇攔下3記射門，在PK戰3比1淘汰日本挺進8強。克羅埃西亞上屆世足就2次於PK戰勝出，門將延續「天網」傳統。

上屆世足亞軍克羅埃西亞與日本踢完正規時間與加時賽仍1比1平手，最後進入扣人心弦的PK大戰。

日本隊前2點南野拓實、三笘薰射門都被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）擋下，直到第3點淺野拓磨才踢進，但第4點吉田麻也射門又被撲掉，利瓦科維奇奮力撲下日本隊3球成為勝負關鍵。

克羅埃西亞前2點瓦拉西琪（Nikola Vlasic）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）操刀時日本門將撲對方向但仍攔不住，第3點利瓦雅（Marko Livaja）中柱彈出，第4點帕薩利奇（Mario Pasalic）在只要踢進就勝出下頂住壓力將球送入，最終克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出，8強賽將對決巴西。

「華盛頓郵報」指出，4年前俄羅斯世足賽克羅埃西亞就是在淘汰賽階段贏得兩次PK大戰，最終殺進冠軍戰，彷彿「格子軍團」只要進入PK就勝利在望。

克羅埃西亞今天贏球頭號功臣無疑是門將利瓦科維奇。他在賽後說：「在克羅埃西亞時我們就在練，大家4年前已見識過，我不過是延續這個傳統。」

27歲的利瓦科維奇4前俄羅斯世足時還只是替補，當年克羅埃西亞的先發門將是蘇巴西奇（DanijelSubasic）。蘇巴西奇當時在16強賽對丹麥的PK戰時撲掉對方3球，8強賽對俄羅斯又打到PK戰，蘇巴西奇再次成功擋掉對方1球，成為世足賽史上第3位在PK戰階段能擋下對方4次以上的門神。

蘇巴西奇2019年自國家隊退役後，利瓦科維奇接下格子軍團先發門將一職，今天也再次擦亮克軍「天網」招牌。

克羅埃西亞主帥達利奇（Zlatko Dalic）表示，利瓦科維奇在球隊4日備戰時，練擋12碼表現就很「殺」。

達利奇說：「他練習時就很棒，今天也依舊神，他就是面攻不破的牆。他展現出如同4年前蘇巴西奇在俄羅斯世足般的身手，歷史只是重演。」

日本隊主帥森保一說：「我不認為我們是敗在壓力，是對方門將太強了。」

世足球星 卡達世足

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