世足賽／巴西進球後大秀舞步 愛爾蘭名將批不尊重對手

今年戰力達到巔峰的巴西隊，在16強賽中以4:1擊潰南韓，收下8強門票離冠軍更進一步，但他們進球後都會跳舞的行為卻引來批評，認為他們不尊重隊友，對此巴西教練提特 （Tite）有澄清他們很尊重南韓隊。

本屆世界盃巴西隊只要進球就會在場上大秀舞蹈，這成為他們的特色，也讓許多球迷都十分期待他們在比賽中會帶給大家什麼驚喜，而面對南韓比賽他們半場進了四球，球員們不但玩開了，還把總教練一起拉進舞蹈群，一同慶祝。

The only thing Brazil need to work on is Tite dancing pic.twitter.com/VMN03SWzIf — My Greatest 11 (@MyGreatest11) 2022年12月5日

然而這樣讓球迷覺得十分有趣的舞蹈，卻也引來批評，愛爾蘭名將基恩（Roy Keane）在轉播時就說道：「不敢相信我所看到的，這是在看舞動奇蹟嗎，如果進球都這樣跳舞，一次就算了，但每一次都這樣跳，太不尊重人，連教練也一起，這行為我不認可。」

巴西教練提特在賽後受訪時也要談到跳舞一事，對此表示：「我很尊敬南韓隊教練班托。」並坦言必須要小心才不會被心懷惡意的人扭曲成不尊敬對手，並說到這只是一種進球時喜悅的展現，對於全隊表現的一種激勵。

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