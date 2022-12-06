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世足賽／輸巴西無緣8強 南韓總教練交出兵符
韓國在2022卡達世界盃足球賽淘汰賽敗給奪冠大熱門之一的巴西，無緣晉級8強，總教練班托（Paulo Bento）今天在賽後表示，他不會繼續擔任南韓隊總教練。
法新社報導，53歲的前葡萄牙國家隊教練班托說：「現在我需要好好思索我的未來，但我不會繼續執掌南韓隊教鞭。我會休息一下，然後再看看。」
班托提到，他是剛剛才告訴球員們及韓國足球協會會長這項決定。
班托說：「這是我在9月做下的決定，這個想法並未改變，而今天我要向大家證實此事。我要謝謝他們，因為成為他們的總教練，讓我感到很驕傲。」
「我認為我們在小組賽階段表現得很好，但我們應該可以拿到更多積分，因為對迦納那場比賽，我們應該可以贏的。」
他說：「我認為，我們可以對自己在這次世界盃，及過去4年為踢到這裡所做的一切感到驕傲。」
他補充道：「這些人無疑是我有幸共事過，最優秀的其中一群球員。」
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