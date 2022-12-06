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世足賽／巴西華麗球風血洗南韓！ 網：根本不同檔次
卡達世界盃進入16強淘汰賽第二天，本屆冠軍熱門巴西今天出戰奇蹟般進入16強的南韓，巴西展現他們的爭冠氣勢以4:1大勝南韓，而比賽留給球迷印象最深的不是進的4球，而是明星前鋒維尼修斯（Vinicius Jr）漂亮盤球，技耍南韓防守。
本場比賽巴西隊在上半場36分鐘就打入4個進球，之後比賽就進入無懸念狀況，巴西也放慢控球節奏，這時觀眾目光被維尼修斯吸引，目效力西甲豪門皇馬的他，在中場附近一個挑球躲過南韓防守球員，在一個停球，接著轉頭看了防守球員一眼，一連串動作極為精彩。
憑藉這漂亮的動作也讓網友在網上留言，並留下，「根本不同檔次」、「完美展現南美球風」、「這已經是在場上跳起舞了」、「森巴舞的精神嗎」等留言，短短幾秒的畫面也被認為是昨天球賽最精彩的一幕，並也讓大家再次見識到華麗的南美球風。
Vinicius Junior vs. South Koreapic.twitter.com/HvRftjZGA0— ً (@LSComps) 2022年12月5日
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