世足賽／跟歐洲揮別！C羅加入沙國聯賽 馬卡報：年薪2億歐元

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的歸屬在世足賽期間鬧得風風雨雨，如今終於確認新東家，根據「馬卡報」報導，C羅將加入沙烏地阿拉伯聯賽，與艾納斯隊（Al Nassr FC）簽下年薪2億歐元（約台幣64億元）的合約，為期2.5年。

C羅去年回到老東家英超曼聯隊，卻在今年不歡而散，曼聯更在C羅跟著葡萄牙參加世足賽時，宣告與這位超級球星提前解約，當時就傳出C羅可能會轉戰沙國聯賽。

而西班牙當地媒體「馬卡報」今天有更確切的消息，在報導中指出，C羅將從2023年1月1日起加入艾納斯隊，平均每季的薪資落在2億歐元，不過其中大概一半是藉由廣告、贊助商等條款去支撐金額。

這筆合約將讓C羅成為史上身價最高的運動員，以足球來說，遠遠超越梅西（Lionel Messi）的7500萬歐元年薪，及內馬爾（Neymar）的7000萬歐元。

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