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世足賽／日媒頭版大標題 足球迷誤以為堂安律粉碎性骨折

中央社／ 台北5日電
日本球員堂安律(中)。 法新社
日本球員堂安律(中)。 法新社

2022卡達世界盃16強賽，日本隊將於今晚對戰上屆亞軍克羅埃西亞。有日本體育報今天頭版頭條新聞大標題用藍色寫著日本本屆進球王、選手堂安的姓，並用大紅色寫「粉骨碎身」，推特上有網友說乍看之下誤以為堂安「粉碎性骨折」，嚇了一跳。

24歲的堂安律被視為今晚日本對戰克羅埃西亞能否獲勝的關鍵選手。今天「中日體育報」頭版頭條新聞報導，為了能晉級8強，堂安「粉骨碎身」的大標題。

堂安昨天接受媒體採訪時表示自己有粉身碎骨（奮不顧身力拚）的覺悟。但有些讀者乍看報紙的大標題誤以為堂安粉碎性骨折（日文寫法：粉碎骨折）。

推特（twitter）上有日本網友寫道：「還以為是粉碎性骨折，我看得心臟差點停止！拜託喔！！」、「確實乍看之下以為是堂安粉碎性骨折，配上大大的照片，還真的很恐怖」。

中日體育報的報導說明，「粉骨碎身」是會盡全力奮鬥的意思，期待堂安今晚能進球。

本屆世足賽日本藍武士一開始在「死亡之組」E組擊敗「無敵艦隊」西班牙與2014年冠軍隊德國，以2勝1敗取得小組第1名。「格子軍團」克羅埃西亞則是以1勝2和的成績取得F組第2名晉級。雙方將於台灣時間5日晚上11時對戰。

日本隊未曾晉級8強，昨天陪同日本隊總教練森保一在卡達首都杜哈出席記者會的日本隊後衛長友佑都表示，很想打敗克羅埃西亞，看見「新景色」。

日本部分商場、運動吧設觀賞世足賽的螢幕，有些球迷特別購買這次日本隊選手的球衣，準備聚集為日本隊加油。東京鐵塔今晚特別施放代表日本隊（又稱藍武士）的藍色光雕為日本隊加油。

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