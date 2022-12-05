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世足賽／阿根廷足球周邊商品大缺貨 動員全家三代蒐集

中央社／ 布宜諾斯艾利斯4日專電
阿根廷首都球迷。 路透社
阿根廷首都球迷。 路透社

2022年世足賽阿根廷代表隊的周邊商品球隊球衣一衣難求外，世足球員卡也是一卡難買，不少球迷發動一家老小各處打聽消息爭取購買的機會。

早在世足賽開踢前4個月，阿根廷球迷已經守著國家隊的商品發售日準備開搶。卡達世界盃阿根廷球隊球衣今年意外難買，有人天天刷運動品牌購物網站，期望湊巧買到數量稀少的阿根廷球衣。由於此屆可能是梅西最後一屆世界盃，不少專業蒐藏家瞄準運用台灣紡織技術的背號10號梅西的阿根廷球員版球衣。

在阿根廷晉級8強後，球衣詢問度更是提升，記者詢問運動品牌店員，他說，店一開門球迷就開始來買，今年的球衣無論藍白主場版或紫色火焰客場版，每次進貨幾乎不到一天就賣完，通常只剩大尺寸還有機會到第2天買到。

阿根廷球迷每屆世足賽除了熱情加油外，蒐集當屆的各隊世足球員卡更是阿根廷經典傳統。

世足球員卡1961年首次發行，已超過半世紀歷史，以往在世足賽開踢前都能買到球員卡，貼滿整本蒐集冊。

但2022年的世足球員卡嚴重缺貨，有貨的商家採限量購買，網路或店家出現翻倍販售的狀況。球迷維多利亞（Victoria）說，全家7人一起幫她的老公到各處小店尋找購買卡片。

缺貨情形驚動阿根廷政府，2022年9月底時甚至與發售廠商召開會議了解實際狀況，發售廠商僅表示，需求超出了預期，已加倍努力增加產量，簡化分銷的方式並確保持續供應，直到世界盃結束。

中央社記者實際在首都布宜諾斯艾利斯走訪多個販售點，目前仍不是很順利以正常價格直接買到世足球員卡。內有隨機款式5張的一包世足球員卡正常售價為150披索（約合新台幣27元），卡達世界盃蒐集冊為750披索，據號角報（clarin）報導，至少花費3萬披索（約合新台幣5450元）才有機會完成一本638張世界盃蒐集冊。

對於阿根廷人而言，蒐集世足球員卡是童年難忘的回憶，開封足球球員卡，拉出卡封裡5張隨機小卡的過程，是一種驚喜；而與同學朋友或同好交換世足球卡更是一種樂趣。

阿根廷首都自發性衍生出世足球員卡交換的聚集點，世足卡同好從小朋友到大人都有，大家手裡拿著自己的卡片甚至登記著缺乏的卡片編號筆記本，穿梭在人群中，一個個交換。

帶著兒子前來交換重複世足球員卡的艾斯泰班（Esteban）說，他今年47歲，小時候就已經到這個聚集點交換卡片，現在換成他的兒子。也有遠從距離首都8小時的小鎮貝爾納斯科尼（Bernasconi）特來交換世足卡的祖孫三代，希望能交換到梅西小卡。

阿根廷首都球迷。 路透社
阿根廷首都球迷。 路透社

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