世足賽／帶領球隊闖入16強 南韓將與教頭班托談判續約

南韓本次世足賽再度闖入16強，而球隊近日傳出將與主帥班托（Paulo Bento）重啟續約談判。

班托曾代表葡萄牙參加過3屆世足賽，退役後轉當教練，並在2018年開始執教韓國隊，雙方的合約將在本屆世足賽後結束，但據傳在賽事開踢前，後者就希望能與其續約，因為前者帶領韓國睽違12年重返16強，但雙方也因合約內容意見不一，遲遲未能簽下合約。

韓國方面給班托一份1+3合約，希望先與其簽到明年亞洲盃結束，在看成績決定是否持續履行合約，而班托則是希望能簽下1份4年保證合約，直至下屆世界盃結束，兩方也因內容談不攏因而作罷。

本屆世足賽南韓再度闖入16強後，韓國傳出有意重新與班托談判，不過外界分析後者可能藉機要求價碼提高，但前者據傳也已找好備案，有可能拉拔U23主帥金鶴範成為國家隊教頭。

商品推薦