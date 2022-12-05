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世足賽／英格蘭先開出奪冠獎金激勵球員 每人約台幣1700萬
英格蘭與衛冕軍法國將於8強賽強碰，而兩隊在國際賽有過31次交手的經驗，最後一次交手要追溯至2017的友誼賽，後者已3：2奪下勝利，但此次卻是首度於淘汰賽碰頭，因此格外受到外界矚目。
法國在16強時靠著當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）的帶領，3:1踢落波蘭，英格蘭方面則是靠著團隊合作，以完封之姿3:0踢下塞內加爾順利晉級，同時「三獅軍團」本屆世足賽仍是不敗之姿，此外，對非洲球隊已21場比賽未輸。
而日前就有外媒透露，英格蘭本屆的「奪冠獎金」高達40萬英鎊，並且在小組賽已第一名之姿晉級，能獲得額外的激勵獎金，外界也預估若最後順利奪冠，每位球員將拿下45萬英鎊的獎金，但英格蘭上一次在世足賽捧冠已要追溯至1966年，上一次的俄羅斯世足賽則是第4名作收。
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