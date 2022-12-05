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世足賽／女兒澄清 巴西球王比利並未轉入安寧病房

中央社／ 聖保羅4日綜合外電報導
巴西民眾為比利祈福。 路透社
巴西民眾為比利祈福。 路透社

巴西球王「黑珍珠」比利（Pele）的女兒今天表示，父親沒有接受安寧照顧，健康並未受到嚴重威脅，他的呼吸道感染康復後相信就會回家。

綜合法新社和路透社報導，比利2021年9月結腸發現腫瘤，一直持續治療中，今年11月29日在巴西聖保羅住院治療。

比利的女兒凱莉．納西門托（Kely ArantesNascimento）告訴電視頻道Globo說：「比利生病了，他年紀大了，但目前他因為肺部感染住院。當他好轉時，他就會回家。」

她堅稱：「我們不會在醫院說再見。」她並解釋說，比利3週前感染了COVID-19（2019冠狀病毒疾病），因此造成呼吸道疾病。

針對巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）和體育專業頻道ESPN巴西（ESPN Brazil）報導宣稱比利對「化療已不再有反應，已被送進安寧病房」，比利另一名女兒佛萊維雅．納西門托（Flavia ArantesNascimento）予以否認。

她告訴Globo，82歲的比利並沒有住進加護病房，而是在普通病房，他們一家人對於「持續收到慰問而感到厭煩」，癌症治療正在「取得成效」。

她說：「他們說他處於癌症末期，真的很不公平。相信我們，事實並非如此。」

位於聖保羅的愛因斯坦醫院（Albert EinsteinHospital）醫師昨天表示，比利情況「穩定」。

院方在聲明中表示：「在過去24小時，他對治療反應良好，臨床表現並無任何惡化。」

比利之後在社群媒體Instagram樂觀發文表示：「我的朋友們，我希望每個人都保持冷靜且正面。我很堅強、充滿希望，我和平常一樣接受治療。」

比利被公認是有史以來最偉大的足球運動員，是截至目前，唯一一位曾贏得3屆世界盃冠軍的球員，分別是1958年、1962年和1970年，這是一項後人難以打破的紀錄。他生涯為巴西國家隊效力92場比賽，共攻進

77球，迄今仍是巴西史上「進球王」。

世足球星 卡達世足

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