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世足賽／曹圭成發言厭惡日本晉級惹議 日網友反譏：不是對手
南韓「足球男神」曹圭成在世足賽創下3分鐘內連進2球的超狂紀錄，讓他瞬間爆紅，而先前他也在與葡萄牙的比賽中，與巨星C羅（Cristiano Ronaldo）發生爭議引發「閉嘴事件」，而本日他再度向媒體表示，日本晉級讓他感到厭惡，再度受到球迷們討論。
曹圭成在耳聞日本也晉級複賽時坦言，對此事件令他討厭，「我覺得日本做得很好，但我也討厭他們，可是這對我們沒有影響，我們也應該跟上日本的腳步，說實話日本真的很討厭，所以我們也一定得晉級。」
據日媒《足球文摘》報導，雖然曹圭成本屆賽事爭議不斷，但認為他這次的回答是被記者提出的誘導性問題給「擺了一道」，並覺得他並無惡意。
但日本球迷似乎不買帳，就有網友用單戀的方式，形容南韓將日本視為頭號勁敵的想法，「南韓將日本視爲競爭對手的理由是什麼？雖然可以理解在同一組中勝敗，但日本並不認爲南韓是競爭對手，如果用戀愛來比喻，那就是單戀。 看起來好可憐。」
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