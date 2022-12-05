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世足賽／16強葡萄牙今交手瑞士 民調：7成鄉親稱C羅不該先發

中央社／ 杜哈5日綜合外電報導
一份葡萄牙民調顯示，有7成的人認為，C羅不該在16強賽先發。（新華社） 新華社
一份葡萄牙民調顯示，有7成的人認為，C羅不該在16強賽先發。（新華社） 新華社

目前為止，在2022年卡達世界盃足球賽還沒有亮眼表現的葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo），表現讓祖國球迷看不下去。一份葡萄牙民調顯示，有7成的人認為，C羅不該在面對瑞士的16強賽先發。

C羅在這次世界盃因為轉隊風波而頻頻攻占媒體版面，但比賽開踢後的表現卻不盡理想，小組賽階段只靠著一記12碼攻進1球。

37歲的C羅剛與英格蘭足球超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United F.C.）分道揚鑣，這位曾在西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid）寫下輝煌戰績的名將，如今體能、技術都在走下坡，加上年紀已不小，他在葡萄牙國家隊的歲月恐怕也將結束。

葡萄牙陣中其實還有很多可用之兵，如果有足夠的發揮空間，包括萊奧（Rafael Leao）、菲利克斯（Joao Felix）、葛德斯（Guedes）、席爾瓦（Andre Silva）、拉莫斯（Goncalo Ramos）等人，都可望有更耀眼的表現，只不過他們的光芒，目前都被C羅給掩蓋了。

這就是為什麼葡萄牙報紙「球報」（A Bola）要做民調，問大家C羅是否應該在世界盃16強對決瑞士之役擔任先發的原因。

民調結果讓人覺得意外，應該說是感到震驚。因為只有30%的人覺得C羅應該先發，而有高達70%的人認為他應該留在板凳，等待適當的上場時機。

C羅在場上的表現已經不如以往，即便他最忠實的球迷也察覺，他已經無法像以前一樣給對手帶來威脅或為球隊創造機會。

葡萄牙民眾已經明確知道，C羅遲早被迫讓位。

世足彩蛋 卡達世足 葡萄牙 C羅

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