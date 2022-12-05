世足賽／小組賽總結 亞洲崛起之年！

亞洲的崛起與美洲的失手！分析本屆世足小組賽事，亞洲隊踢出令人意外的好球，除了地主卡達以外，各隊都有拿下勝場，日本、南韓、澳洲更寫下首度三個亞洲隊殺入淘汰賽的紀錄。表現相對糟糕的是美洲球隊，晉級的南美球隊剩下南美雙雄巴西與阿根廷，中北美球隊也只剩美國隊（淒慘的是4日打響的淘汰賽首戰，美國也落敗收工）。

A組：毫無競爭力的地主

頂著亞洲盃冠軍頭銜的地主卡達，首戰面對厄瓜多就踢出慘不忍睹的成績，後續面對塞內加爾、荷蘭也就不意外落敗。荷蘭靠著強悍的防守，拿下7分、以小組第一之姿出線，第二張門票則是由塞內加爾帶走，厄瓜多末輪在「打平即出線」的情況下輸球，厄國老將瓦倫西亞與英超布萊頓搭檔踢出風采，出局令人遺憾。

出線焦點人物：荷蘭是3場轟進3球的高前鋒加克波，年輕的愛因霍溫前鋒相當懂得利用身材，不只有超高的把握度，做球助攻的球商也不低！塞內加爾則是英冠球霸伊斯梅拉．薩爾，薩爾是少數身材高大的邊路選手，他是球隊王牌馬內缺陣後，少數可以打破僵局的攻擊手，末輪直面厄瓜多的點球相當關鍵。







荷蘭本屆鋒線大腿是超年輕的加克波（八號）。（photo from FIFA World Cup Facebook Fanpage）

B組：話題高、場面卻平淡

這組聚集了英國內戰（英格蘭與威爾士）以及政治碰撞的老仇人（美國、伊朗），但球賽內容相當平淡，組內實力差距過大，英格蘭3場比賽轟進9球，踢平美國的比賽被認為是在「控分」（小組一、二名晉級會分到哪區是固定的，部分球隊會刻意避免與強隊同區），除了所向披靡的英格蘭，美國、伊朗、威爾士爭第二實力差不多，最終由美國溜進16強，成為中北美洲唯一的代表。

出線焦點人物：英格蘭宰制級的表現很難只選出一名焦點，鋒線上找回狀態的拉什福德暫時並列進球王，隊長凱恩繼續把他的餵餅能力帶到世足賽場，已送出3個助攻領先所有人，拉師父的同隊隊友馬奎爾也在國家隊找回自我，如四年前在俄國世足一般、踢出頂級中後衛的內容；美國的出線人物也是俱樂部低迷的「美國隊長」普利西奇，美隊揮別在切爾西的低迷，一肩扛起美國的火力。







三獅軍團英格蘭本屆不再搞笑，小組賽就繳出火力四射的成績。（photo from FIFA World Cup Facebook Fanpage）

C組：阿根廷終靠著梅西拿頭名

本屆有三組踢出刺激的6/4/4/3積分，其中一組就是C組，由於亞洲驕傲沙國首輪就送給阿根廷印象深刻的一敗，C組場面一度相當混亂，最終由二連勝甦醒的阿根廷搶下小組一，最後得益於阿根廷沒有繼續進球，比較淨勝球而擠掉墨西哥的波蘭，驚險闖入淘汰賽。

出線焦點人物：阿根廷就是球王梅西，他在阿根廷陷入迷茫場面時，以一記精彩遠射，打開阿根廷本屆的進球帳戶，帶起團隊氣勢，3場小組賽梅西送出9個關鍵良機，是團隊最高、賽會第三名。波蘭王牌萊萬多夫斯基並未踢出符合身價表現，反而是靠著門神什琴澤尼保住不少積分，波蘭淘汰賽可能走不遠。







阿根廷傳奇梅西繼續扮演球隊的核心。（photo from FIFA World Cup Facebook Fanpage）

D組：童話破滅、袋鼠寫新歷史

D組原本是衛冕軍法國與歐國盃四強的丹麥較被看好，沒想到童話軍團鋒無力的情況相當嚴重，在歐冠賽場的林斯特倫與斯科夫歐森都令人失望，最終以一個積分墊底出局。衛冕軍法國除了練兵輸一場，內容踢得不差，法國不只拿小組一，他們目標是二連霸。至於袋鼠軍團則以兩勝衝進淘汰賽，帶領亞洲區寫下三隊淘汰賽的歷史。

出線焦點人物：法國雖然有大量焦點都放在法蘭西金童姆巴佩身上，但小組賽串連火力的關鍵是製造良機榜第一名的格里茲曼，這位鋒線好手能帶能傳能射，他才是法國隊的引擎。澳洲的亮點是門神瑞安，瑞安雖然離開五大聯賽，但表現依舊高水準，他替澳洲守下兩場至關重要的零封勝。

E組：跌宕起伏、真死亡之組

同樣是6/4/4/3的積分，E組絕對是末輪最拉扯人心的一組，末輪的90分鐘比賽時間之內，四隊都經歷了淘汰可能、也經歷了晉級可能，最終由繳出兩場史詩級以弱勝強逆轉秀的日本，搶下分組頭名的資格，德國最後輸在淨勝球劣勢，慘遭淘汰。

出線焦點人物：日本是主帥森保一，本屆堪稱是斑馬代名詞，每場比賽踢完的網友評論十分兩極，但整體來說，堅持體能控制與輪換，森保一用結果證明自己是對的。西班牙的出線關鍵是默契良好的中場金童搭檔：皆不到20歲的佩德里與加維，兩人在俱樂部巴薩隆納時，少有完美搭配的共存用法，但西國主帥恩里克成功把金童搭檔整合成球隊核心發動機。







日本主帥森保一在球隊拿下分組一晉級後，如釋重負般露出笑容。（photo from FIFA World Cup Facebook Fanpage）

F組：非洲雄獅揚威、歐洲紅魔落馬

本屆小組賽只有三隻7分強隊（沒有球隊全勝9分），除了荷蘭及英格蘭，應該沒人猜到第三隊是摩洛哥，非洲雄獅本屆揮別過往內訌傳統，團結一心就繳出佳績，而另一隻有內訌傳統的強隊「歐洲紅魔」比利時就真的遇上大麻煩，雖然一直否認更衣室有茶壺風暴，但場上表現確實不像是支世界排名高居第二的球隊。另外，老驥伏櫪的克羅埃西亞穩定發揮，以一勝兩平、穩奪第二出線。

出線焦點人物：摩洛哥的關鍵先生是效力於切爾西的邊鋒齊耶赫，這位邊路快馬跟俱樂部隊友美隊一樣，俱樂部表現迷航，但披上國家隊戰袍像是換了個人。克羅埃西亞還是靠中場大師「魔笛」莫德里奇，魔笛依賴症看起來無解，所幸魔笛雖老、這座靠山仍舊可靠。

G組：拒絕爆冷、巴西與瑞士出線

本組也是唯二前兩檔次球隊按名次出線的組別（另一組是B組英格蘭與美國），巴西早早出線後，練兵敗給了喀麥隆，但仍舊靠著淨勝球優勢力壓瑞士，這讓瑞士跌到較難踢的分組，瑞士淘汰賽將面對兵多將廣的葡萄牙。塞爾維亞未能扮演黑馬，成熟體系與身材優勢都沒派上用場，最終以一個積分墊底出局。

出線焦點人物：巴西類似於法國，雖然進球主力放在皇馬超級邊鋒維尼修斯與熱刺箭頭理查里森等人身上，但內馬爾的串連是不可或缺的，他的腳踝傷勢也牽動著巴西人的心情。瑞士的關鍵是門神索默，這位門神特別是到了國家隊更強上一截，末輪他因感冒缺陣，聯賽表現出色的科貝爾慘遭塞國打花，索默仍舊是瑞士在淘汰賽、戰到點球PK階段的一大優勢。

H組：葡迦助攻、南韓替亞洲搶第三席！

本組前兩輪看起來是一強三普，葡萄牙的陣容深度不論是陣地戰，或場面大開大闔的機遇戰都表現不俗，末輪迦納、南韓、烏拉圭都有機會爭奪出線，最終南韓靠著帶傷硬上的黃喜燦絕殺葡國，加上迦納不能晉級、也要當水鬼抓死有仇的烏拉圭（12年前烏國蘇亞雷斯在8強賽用手擋出迦納的絕殺球），在葡萄牙出線輪休、迦納拼死幫忙的情況下，加上自身努力，南韓時隔兩屆再度闖入淘汰賽，亞洲確定寫下三席16強的歷史。

出線焦點人物：葡萄牙兵多將廣，還有名氣高的大哥C羅，但靈魂人物是曼聯中場B費，這位中場核心有恐怖的覆蓋能力、創意的傳球與不俗的終結能力，小組賽2戰就踢進2球、2助說明了事實。南韓的出線關鍵是李剛仁，王牌孫興慜術後戴面具不便、鋒線二哥黃義助迷航、三弟黃喜燦傷病缺陣2場多、亞洲第一中衛金玟哉也帶傷，這位年僅21歲的超級中場站出來，以穩定的傳球替老大哥們扛起責任。







南韓的晉級寫下亞洲單屆最多的三隊16強紀錄，得知另一地烏拉圭被迦納拖死後，團隊激動慶祝！（photo from FIFA World Cup Facebook Fanpage）

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