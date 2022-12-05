快訊

林智堅、鄭文燦學位遭撤銷！徹查陳明通指導論文？ 教長這樣說

失眠不只睡不著！醫列「這4種情況」都算 太早醒別以為是睡飽了

西服男子之必要？從優雅到實用的古典男裝全圖解

世足賽／16強戰碰巴西僅能休息3天 南韓教頭：我們沒被嚇垮

中央社／ 杜哈5日綜合外電報導
南韓隊總教練班托（Paulo Bento）。 美聯社
南韓隊總教練班托（Paulo Bento）。 美聯社

南韓驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西，對此南韓隊總教練班托（Paulo Bento）表示，他們並沒有被嚇垮。

世界盃小組賽驚奇不斷，巴西、阿根廷都被實力矮一截的球隊擊敗，德國、比利時兩支勁旅更是無緣晉級，但也有像南韓、日本這樣演出奇蹟的球隊出現。

南韓在小組賽最後一戰，靠黃喜燦在下半場傷停補時階段攻進關鍵一球，以2：1扳倒一級勁旅葡萄牙，賽後戰績1勝1和1敗，在積分、淨勝球相同的情況下，在比較進球數後才擠下烏拉圭，以H組第2之姿，驚險闖進16強。

但進到淘汰賽的首戰，南韓就要對上隊史已5次拿下世界盃冠軍的巴西。

南韓總教練班托抱怨，在小組賽後，他們只有72小時間休息，而球員已身心俱疲了。

班托表示，他對自己的球員有信心。他說：「我們對上的是世界一級球隊，但我們沒有被嚇垮，因為我們隊上也有世界頂尖的球員。」

他說：「這只是一場比賽（的短期戰），我們會有機會的。更重要的是，我們展現出我們是有求勝意志的球隊、是會奮戰到底的球隊。」

南韓隊球員金珍洙（Kim Jin-su）說：「每場比賽、每一分鐘都非常寶貴，全隊士氣高昂，也能有好的團隊合作」、「我們真的很想走到這一步，我們都非常渴望。」

南韓將在台灣時間6日凌晨3時隊上巴西，爭取晉級8強。

世足彩蛋 卡達世足 南韓 巴西

延伸閱讀

世足賽／日韓拚8強門票 內馬爾歸隊助巴西拚晉級

世足運彩／南韓勇夫出擊、巴西險勝足矣 推南韓和局或受讓1球

台灣和南韓怎麼越差越大？ 網掀兩派熱議：早就不是競爭關係

世足賽／巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰南韓

相關新聞

世足賽／提「禁忌的名字」 土國球評只播半場就被炒魷魚

上週摩洛哥與加拿大之戰，土耳其公共電視台（TRT）轉播過程中球評巴基奇吉（Alper Bakircigil）因提及前土耳其前鋒蘇庫爾（Hakan Sukur）曾於世足賽季軍戰開賽11秒就破網，竟讓自己

橫跨29年悲與喜！「杜哈慘劇」日本丟世足門票…森保一重征傷心地：看到不一樣風景

有「藍武士」（SAMURAI BLUE／サムライ・ブルー）之稱的日本足球國家隊，此次進軍2022卡達世界盃（Qatar 2022）屢爆冷門，扳倒強敵德國與西班牙，演出驚奇逆轉勝，這背後的最大功臣莫過於日本隊總教練「森保一」（Moriyasu Hajime）。

世足賽／16強戰碰巴西僅能休息3天 南韓教頭：我們沒被嚇垮

南韓驚奇闖進世界盃16強後，將對上奪冠大熱門巴西，對此南韓隊總教練班托（Paulo Bento）表示，他們並沒有被嚇垮。

世足賽／日韓拚8強門票 內馬爾歸隊助巴西拚晉級

卡達世界盃足球賽16強賽今晚11時將由日本迎戰克羅埃西亞，力拚8強門票，另一場巴西與南韓之戰，將在6日凌晨3時登場，巴西...

世足賽／姆巴佩首度賽後受訪 疑故意遮擋啤酒贊助商標誌

法國在世界盃淘汰賽階段首戰3：1擊敗波蘭晉級8強，獲選單場最佳球員的姆巴佩（Kylian Mbappe）終於在這次世界盃首度接受採訪，他稱先前未受訪只...

世足賽／大酸「反指標」巴克利 荷蘭前鋒：很會叫但不會咬人

知名籃球球評巴克利（Charles Barkley）上周曾於節目公開表示，自己看好美國擊敗荷蘭與歐洲列強，挺進世足8強行列，只不過事與願違，美國遭「橘子軍團」以3：1踢落，結束本次世界盃之旅，荷蘭隊前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。