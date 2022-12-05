世足賽／提「禁忌的名字」 土國球評只播半場就被炒魷魚

上週摩洛哥與加拿大之戰，土耳其公共電視台（TRT）轉播過程中球評巴基奇吉（Alper Bakircigil）因提及前土耳其前鋒蘇庫爾（Hakan Sukur）曾於世足賽季軍戰開賽11秒就破網，竟讓自己陷入比賽尚未播完就被「炒魷魚」的窘境。

據《太陽報》報導，球評巴基奇吉指播了上半場比賽就遭撤換，只因為他在比賽過程中隨口補充前土耳其蘇庫爾是世足賽史上最快射門成功的球員，蘇庫爾得知此事後在推特感嘆道：「我很抱歉發生這件事，但也揭露了土耳其的現狀，希望這是最後一次發生這種事。」

蘇庫爾曾是土耳其的知名球星，2002年，他帶領土耳其隊奪下世足賽季軍，退役後從政的他多次批評政府，此舉也讓他被土國當局列為恐怖份子，還因為不慎捲入當地伊斯蘭教政治運動「居倫運動」移居美國，目前則改當Uber司機。

土耳其知名記者貝拉克塔羅盧（Memduh Bayraktaroğlu）也大力批評此事：「這件事錯不在電視台，而是國家的執政者。」

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