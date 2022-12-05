世足賽／大酸「反指標」巴克利 荷蘭前鋒：很會叫但不會咬人

知名籃球球評巴克利（Charles Barkley）上周曾於節目公開表示，自己看好美國擊敗荷蘭與歐洲列強，挺進世足8強行列，只不過事與願違，美國遭「橘子軍團」以3：1踢落，結束本次世界盃之旅，荷蘭隊前鋒德佩（Memphis Depay）事後也在推特發文大酸巴克利。

巴克利日前曾在節目上表明自己看好美國晉級8強：「我們會全力以赴，先踢落荷蘭，再贏西班牙、德國、巴西，我還想贏法國，因為我的男孩姆巴佩（Kylian Mbappe）就在法國呢。」

而巴克利的一席話似乎也讓德佩「撿到槍」，昨天（4日）贏球後他在推特上放上一張巴克利的照片嘲諷道：「很會叫，但不會咬人。」

Lotta bark, no bite. pic.twitter.com/a43wWacY9v — Memphis Depay (@Memphis) 2022年12月3日

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