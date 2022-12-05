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世足賽／姆巴佩首度賽後受訪 疑故意遮擋啤酒贊助商標誌

中央社／ 杜哈4日綜合外電報導
據傳姆巴佩不想和酒精飲料沾上邊，因此故意將單場最佳球員獎盃上啤酒贊助商「百威」之品牌商標轉向背面拍照。圖擷自 Copa Mundial FIFA Twitter
據傳姆巴佩不想和酒精飲料沾上邊，因此故意將單場最佳球員獎盃上啤酒贊助商「百威」之品牌商標轉向背面拍照。圖擷自 Copa Mundial FIFA Twitter

法國在世界盃淘汰賽階段首戰3：1擊敗波蘭晉級8強，獲選單場最佳球員的姆巴佩（Kylian Mbappe）終於在這次世界盃首度接受採訪，他稱先前未受訪只是為了專心比賽，沒有對記者不敬的意思。

在2022年卡達世界盃足球賽16強淘汰賽中，姆巴佩個人兩度攻破對手球門，並送出助攻讓吉魯（Olivier Giroud）進球，幫助法國3比1擊敗波蘭，成功闖進8強，他個人也獲選為單場最佳球員。這是姆巴佩在本次世界盃的4場比賽中，第3度拿下這個獎項。

但不像小組賽階段對澳洲、丹麥之戰的賽後一樣，姆巴佩這次終於和媒體談話了。他澄清，自己沒有冒犯記者的意思。

「如果我沒來（記者會），那是因為我需要全神貫注在比賽上，而不是把精力浪費在其他事情上」、「我整個球季都在為這比賽（指世界盃）準備。唯一的目標就是贏得世界盃，其他都是次要的。」姆巴佩說。

由於這次出面受訪，姆巴佩和法國足協都避免遭到進一步罰款。

外界推測姆巴佩先前不參加記者會的原因可能有很多，主要原因可能是姆巴佩和法國都不希望外界對他是否轉隊，及其他與世界盃無關的事而分心。

另一個原因是，由於單場最佳球員獎的贊助商是啤酒品牌，而姆巴佩不想對此發表評論。據傳，姆巴佩不希望自己與酒精飲料扯上關係。

除此之外，姆巴佩9月曾因為不滿法國足協對球員肖像權的安排，拒絕參加國家隊合照。

法國接下來將於台灣時間11日凌晨3時的比賽，與另一支奪冠熱門英格蘭正面交鋒，兩隊要爭取晉級4強的門票。

世足球星 卡達世足 法國

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