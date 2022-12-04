世足賽／對戰上屆亞軍 日本教頭：勁敵激發選手鬥志

中央社／ 東京4日專電
日本教頭森保一。 （路透）
日本教頭森保一。 （路透）

2022卡達世界盃16強賽，日本隊將於台灣時間5日晚間對戰上屆亞軍克羅埃西亞，總教練森保一今天在記者會上說，這將會是一場激烈硬仗，勁敵正可激發出日本選手的鬥志。

本屆世足賽日本藍武士一開始在「死亡之組」E組擊敗「無敵艦隊」西班牙與2014年冠軍隊德國，以2勝1敗取得小組第1名。「格子軍團」克羅埃西亞則是以1勝2和的成績取得F組第2名晉級。雙方將於台灣時間5日晚上11時對戰。

綜合日媒報導，54歲的日本隊總教練森保一今天在記者會上表示，日本隊抱持突破16強鐵壁的強烈決心應戰是最重要的，只要能有此決心，自然會有好結果。

日本隊在小組賽對上德國、西班牙隊時，都是上半場採守勢，下半場加強攻勢。被問及對戰克羅埃西亞的戰術時，森保說，不會是一開始就採守勢，總之最後一定要有好結果。

日本隊曾3度晉級16強，但都在16強賽首戰就遭淘汰。2018年上屆世足賽在俄羅斯舉行時，日本隊遭比利時逆轉吞敗，當時森保是日本隊教練，屈辱的場景如今仍歷歷在目。

他今天在記者會上表示，這次不是懷著上屆輸比利時的悔恨應戰，將累積所有經驗和過去6屆參賽的精彩表現，好好發揮。

被問及對克羅埃西亞隊的看法時，森保表示，盡可能不是只針對克羅埃西亞隊而已，而是不管對上哪一隊，日本隊都能一路贏下去。

他說，克羅埃西亞隊有世界頂級的選手，上屆打進決賽，是非常棒的足球隊。印象中，克羅埃西亞隊的戰術很高明、是善戰的球隊；想必雙方這次將打一場難打的仗，但正因對方是勁敵，才能激發出選手的鬥志。

森保表示，知道克羅埃西亞隊的多位選手和指導者，但特別記得的是他擔任廣島教練時，與克羅埃西亞出身的米基奇（Mihael Mikic）共事過，留下美好回憶。

他打趣說：「接下來，希望不要從米基奇那邊洩漏太多情報。我是開玩笑的。」

陪同森保出席這場記者會的日本隊後衛長友佑都表示，很想打敗克羅埃西亞，看見「新景色」；也很想大聲喊出bravo（太棒了），這將是驍勇善戰的武士魂展現給全世界看的最佳機會。

他說，這次的日本隊是歷屆最強的，自己有信心也引以為傲敢說這支隊伍是最強的，一定要打敗克羅埃西亞隊。

世足彩蛋 卡達世足

延伸閱讀

世足賽／巴西教頭：內馬爾將歸隊 世足16強賽迎戰南韓

世足賽／「日本勝利女神」曬莫德里奇合照 直呼：對不起了

世足賽／日本教頭森保一神調度洗白了 可望續掌國家隊兵符

世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人

相關新聞

世足賽／曾是台灣友邦 塞內加爾大嫂團顏值不輸英格蘭

非洲「特蘭加雄獅」塞內加爾足球隊，曾於2002年世足賽以黑馬之姿挺進8強，過去是中華民國邦交國的他們，於2002年賽後還取道造訪台灣才回國，不過，那時在台灣引起上夜店及示範賽場合穿拖鞋踢球風波，更被爆

世足賽／靠丹麥遺落「戰術紙條」贏球？ 澳洲教頭否認並澄清

卡達世界盃小組賽，澳洲以1:0爆冷擊敗丹麥，睽違16年再次進入16強，不過如今傳出，澳洲是因為撿到丹麥的「戰術紙條」，因此迅速換人變陣，才得以拿下這場比賽，不過澳洲教頭阿諾德（Graham Arnold）否認此事。

世足賽／日本板凳一再踢出奇蹟 堂安律形容26人對11人

日本連續兩屆世足賽闖進16強，明晚將對決上屆亞軍克羅埃西亞，能否再創奇蹟值得期待，24歲好手堂安律被喻為「世界盃超級替補...

世足賽／16強球隊首次遍布各大洲 FIFA讚締造紀錄

國際足球總會（FIFA）今天表示，卡達世界盃足球賽締造紀錄，因為各大洲都有球隊晉級16強，為史上首見

世足賽／啤酒廣告神預測世界盃韓國逆轉勝 網友搶朝聖

韓國3日在世界盃小組賽中，在最後的傷停補時階段成功逆轉勝，以2比1爆冷擊敗葡萄牙，相隔12年挺進世界盃16強。韓國網友在...

世足賽／梅西、姆巴佩等進球數暫居第1 有望爭取金靴獎

2022年卡達世界盃足球賽已進入16強淘汰賽階段，目前姆巴佩、梅西等6人攻進3球，其中5人所屬球隊已晉級16強，有機會爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。