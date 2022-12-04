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世足賽／16強球隊首次遍布各大洲 FIFA讚締造紀錄

中央社／ 多哈3日綜合外電報導
日本隊踢進16強。 美聯社
日本隊踢進16強。 美聯社

國際足球總會（FIFA）今天表示，卡達世界盃足球賽締造紀錄，因為各大洲都有球隊晉級16強，為史上首見。

路透社報導，亞洲足球聯盟（Asian FootballConfederation）在昨天告一段落的小組賽階段寫下世足賽紀錄，有澳洲、日本、南韓3支球隊前進淘汰賽。

這屆世足賽也是第2度有兩支非洲球隊晉級淘汰賽，分別為塞內加爾與摩洛哥。2014年的巴西世足賽有阿爾及利亞、奈及利亞兩支非洲隊伍闖進16強。

FIFA全球足球發展總監溫格（Arsene Wenger）表示：「小組賽階段的結果顯示，有更多國家獲得在最高級別競爭的利器。」

「這是良好備戰與敵情分析的成果，也反映了使用科技的機會更為平等。」

「這與國際足總加強全球足壇競爭力的努力相互契合。」

國際足總也說，前48場比賽累計進場觀眾逾245萬人次（座位利用率96%），是繼1994年美國世足賽之後的第2高。

此外，8萬8966名足球迷在盧塞爾體育場（LusailStadium）目睹阿根廷以2比0擊敗墨西哥，也是繼1994年世足決賽後觀眾最多的一場比賽。

1994年世足決賽地點在美國加州巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰盃體育場（Rose Bowl Stadium），共有9萬4194名觀眾入場觀戰，最後由巴西擊退義大利奪得冠軍。

世足彩蛋 卡達世足

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