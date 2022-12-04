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世足賽／梅西、姆巴佩等進球數暫居第1 有望爭取金靴獎

中央社／ 杜哈4日綜合外電報導
姆巴佩。 美聯社
姆巴佩。 美聯社

2022年卡達世界盃足球賽已進入16強淘汰賽階段，目前姆巴佩、梅西等6人攻進3球，其中5人所屬球隊已晉級16強，有機會爭奪本屆世界盃金靴獎。

金靴獎是頒給在世界盃中進球最多的球員，但在進球數相同的情況下，會再比較助攻數，若還是難分高下，將再比較上場時間，來決定最終獎落誰家。

上屆2018俄羅斯世界盃，英格蘭隊長凱恩（HarryKane）攻進6球拿下金靴獎。

這次世界盃進行至今，法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）、阿根廷的梅西（Lionel Messi ）、西班牙的莫拉塔（Alvaro Morata）、英格蘭的拉許福特（Marcus Rashford）、荷蘭的哈克波（CodyGakpo）、厄瓜多的瓦倫西亞（Enner Valencia）都攻進3球並列第1。

其中，瓦倫西亞因為厄瓜多在小組賽後出局，無緣追加進球數，梅西、哈克波都已踢了4場比賽，且率隊持續朝8強挺進，跟其他幾位球員一樣，還有機會繼續累積進球數。

還有機會繼續進球的球員中，莫拉塔在西班牙已經踢完的3場小組賽都有進球紀錄，23歲的姆巴佩是在法國隊丹麥之戰的下半場攻進兩球，目前累積踢進3球。

拉許福特在英格蘭對威爾斯一役「梅開二度」，累積到3個進球，哈克波在荷蘭3場小組賽各進1球，但在16強賽對美國之戰沒有進球。

35歲的梅西可能是最後一次踢世界盃，他在小組賽對沙烏地阿拉伯之戰踢進一記12碼，並在對墨西哥一役以1進球、1助攻率隊獲勝，16強賽對澳洲也攻門得手，讓球隊領先並取得勝利。

已7度拿下金球獎（Ballon d'Or）的梅西，期盼能在世界盃的「最後一舞」，率阿根廷拿下冠軍。

世足球星 卡達世足

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