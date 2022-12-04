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世足賽／世界盃無緣8強 拜登勉勵美國為2026做好準備

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國不敵荷蘭出局。 歐新社
美國不敵荷蘭出局。 歐新社

美國在2022年卡達世界盃足球賽16強賽以1比3敗給荷蘭，未能持續晉級，美國總統拜登鼓勵國腳打起精神，為2026年賽事做好準備。

墨西哥、哥斯大黎加以及加拿大在小組賽出局，如今美國也在16強吞敗，本屆世足賽已看不到中北美洲球隊的身影。

但拜登要美國隊不要灰心，而是開始為2026年世界盃做準備。

拜登說：「球員們，你們的表現很讓我們驕傲。我們要站起來繼續前進，祝各位前程光明、2026年返回家鄉再戰。」

2026年的世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦。

美國國家代表隊力求打破1930年烏拉圭世界盃踢進4強的隊史最佳紀錄。

1930年的世界盃是首屆世界盃，當時美國踢進4強，但終場以1比6敗給阿根廷。阿根廷挺進決賽後則以2比4不敵地主烏拉圭。

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