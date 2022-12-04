世足賽／「日本勝利女神」曬莫德里奇合照 直呼：對不起了
世足賽不只場上打得火熱，場邊花絮也是不斷，日前因5秒燦笑影片爆紅的「日本勝利女神」Shono，在Instagram上面發布和克羅埃西亞主將莫德里奇（Luka Modric）的合照，而日本明（5）日即將對戰克羅埃西亞，讓她直呼「對不起了莫德里奇」。
Shono除了是模特兒外，也是PARADOXX樂團的鼓手，並且從小就喜歡足球，在本屆卡達世足賽，被媒體捕捉到燦笑比YA，因其外型亮麗、陽光，因此這短短的5秒就讓她爆紅，被封為「日本最正球迷」，一夕之間漲了10幾萬粉絲。
日前她發布與莫德里奇的合照，是過去採訪時拍的，不過日本即將在16強淘汰賽中強碰克羅埃西亞，讓她不得不做出「選擇」，因此她俏皮寫下「對不起了我最喜歡的莫德里奇，我要讓日本贏」。也用英文寫下，最喜歡的球員和自己國家比賽，不容錯過！
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