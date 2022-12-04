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世足賽／法國姆巴佩太會跑 波蘭前鋒：搬出機車大軍

中央社／ 杜哈4日綜合外電報導
波蘭隊米立克（Arkadiusz Milik，圖）坦言，要擋下姆巴佩可能得出動「機車」。 路透社
波蘭隊米立克（Arkadiusz Milik，圖）坦言，要擋下姆巴佩可能得出動「機車」。 路透社

波蘭將在2022年卡達世界盃足球賽16強賽對上法國，波蘭隊米立克（Arkadiusz Milik）坦言箝制姆巴佩的攻勢並非易事，還開玩笑說，「恐怕要搬出機車大軍」才能防禦這位頂尖的法國前鋒。

波蘭在小組賽排名C組第2，僅次於阿根廷；法國則是在D組賽連克澳洲、丹麥，最後派上「二軍」才以0：1不敵突尼西亞，但仍在D組排名第1。

米立克效力法甲勁旅馬賽（Marseille）時，曾與披掛巴黎聖傑曼（PSG）戰袍的姆巴佩（Kylian Mbappe）短兵相接。當被問及他會給波蘭國家隊隊友什麼建議來防禦姆巴佩，他開玩笑說：「要擋下姆巴佩，我想我們可能得動用機車吧，他太快了。」

密立克在16強戰的賽前記者會說：「要和他一對一抗衡恐怕很難，因為他是世界上最頂尖的球員之一。我們必須集體行動，找到用團隊力量制衡他的方法。」

法國和波蘭的比賽將在台灣時間今天晚上11時進行。

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