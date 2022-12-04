世足賽／靠丹麥遺落「戰術紙條」贏球？ 澳洲教頭否認並澄清

卡達世界盃小組賽，澳洲以1:0爆冷擊敗丹麥，睽違16年再次進入16強，不過如今傳出，澳洲是因為撿到丹麥的「戰術紙條」，因此迅速換人變陣，才得以拿下這場比賽，不過澳洲教頭阿諾德（Graham Arnold）否認此事。

在第70分鐘時，丹麥換上替補斯科夫（Robert Skov），這時他把寫有戰術的紙條遞給隊長埃里克森（Christian Eriksen），接著埃里克森又把紙條遞給了霍伊別爾（Pierre-Emile Hojbjerg），疑似就是這個時候，霍伊別爾把紙條落在了地上。

隨後澳洲前鋒杜克（Mitchell Duke）撿起了這張紙條，並且拿回板凳區，第72分鐘教練阿諾德被拍到手握這張紙條，並叫萊特（Bailey Wright）就開始熱身，第74分鐘時澳洲就改為5-4-1的陣型。

對於這次被傳靠「紙條」贏球，阿諾德表示自己的確有拿到紙條，但當下在專注換人，並沒有去看紙條上面到底寫了什麼，他在不同的比數時都有不同的戰術，這都事先計劃好的。至於紙條所傳遞的資訊，阿諾德表示僅知道丹麥靠紙條傳訊，因此知道他們臨時在改變戰術，但不清楚紙條內容，僅此而已。

澳洲雖在小組賽突圍闖入16強，不過在淘汰賽即遇到強敵阿根廷，最後以2:1輸球，止步本屆世足賽。

Interesting series of events from @Socceroos game no one is talking about:



70' Danish sub carries note onto field to give to Eriksen

72' Note appears to end up in hands of Aussie coaching staff

74' Australia makes sub and switches formation to 5-4-1 #GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/owweXnDtIC — Gerard Laws (@gerard_laws) 2022年12月1日

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