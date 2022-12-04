世足賽／靠丹麥遺落「戰術紙條」贏球？ 澳洲教頭否認並澄清
卡達世界盃小組賽，澳洲以1:0爆冷擊敗丹麥，睽違16年再次進入16強，不過如今傳出，澳洲是因為撿到丹麥的「戰術紙條」，因此迅速換人變陣，才得以拿下這場比賽，不過澳洲教頭阿諾德（Graham Arnold）否認此事。
在第70分鐘時，丹麥換上替補斯科夫（Robert Skov），這時他把寫有戰術的紙條遞給隊長埃里克森（Christian Eriksen），接著埃里克森又把紙條遞給了霍伊別爾（Pierre-Emile Hojbjerg），疑似就是這個時候，霍伊別爾把紙條落在了地上。
隨後澳洲前鋒杜克（Mitchell Duke）撿起了這張紙條，並且拿回板凳區，第72分鐘教練阿諾德被拍到手握這張紙條，並叫萊特（Bailey Wright）就開始熱身，第74分鐘時澳洲就改為5-4-1的陣型。
對於這次被傳靠「紙條」贏球，阿諾德表示自己的確有拿到紙條，但當下在專注換人，並沒有去看紙條上面到底寫了什麼，他在不同的比數時都有不同的戰術，這都事先計劃好的。至於紙條所傳遞的資訊，阿諾德表示僅知道丹麥靠紙條傳訊，因此知道他們臨時在改變戰術，但不清楚紙條內容，僅此而已。
澳洲雖在小組賽突圍闖入16強，不過在淘汰賽即遇到強敵阿根廷，最後以2:1輸球，止步本屆世足賽。
Interesting series of events from @Socceroos game no one is talking about:— Gerard Laws (@gerard_laws) 2022年12月1日
70' Danish sub carries note onto field to give to Eriksen
72' Note appears to end up in hands of Aussie coaching staff
74' Australia makes sub and switches formation to 5-4-1 #GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/owweXnDtIC
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