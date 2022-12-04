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世足賽／日本教頭森保一神調度洗白了 可望續掌國家隊兵符

中央社／ 東京4日綜合外電報導
日本隊總教練森保一。 美聯社
日本隊總教練森保一。 美聯社

日本足球協會會長田嶋幸三說，會檢討是否讓日本隊總教練森保一續掌國家隊兵符。田嶋說，有關日本隊在下一屆世界盃的總教練人選，「森保一當然也是候補人選之一」。

日本產經體育報導，日本足球協會技術委員會對森保一的能力給予高度評價，預料2022卡達世界盃結束後，應會在獲得田嶋同意後向森保一提出續任請求。

田嶋盛讚森保一能率領日本隊突破被稱為「死亡之組」的E組順利晉級16強的表現，在提到世界盃後森保一的去留時說，「他無疑是下一任（日本隊）總教練的候補人選之一，待世界盃結束後會來檢討是否提出正式請求」。

日本隊本屆兩度對戰世界足球強權德國與西班牙都演出逆轉勝，雖然對戰哥斯大黎加因為選手失誤以0：1輸球，但兩場從曾獲世界盃冠軍球隊「爆冷」奪勝，為本屆世界盃增添不少驚奇。

看到森保一在本屆小組賽事展現變幻無常的神調度，被外界評價為「相信球員絕不動搖，是一位能在世界舞台上指揮調度的總教練」。

在日本隊對戰德國隊以0：1落後的下半場開始，森保一將4人後防變為3人，在封鎖對手的兩側攻擊後發動攻勢成功逆轉；對西班牙隊時一開始採5人後防，但在0：1落後的下半場開始反守為攻，最後成功踢進2球。

不過，在對戰哥斯大黎加造成失分的球員被外界批評時，森保一說「選手表現全都是我的責任」。田嶋說，森保一既正直又認真，「所以球員們才會跟隨他」，認為森保一在人格方面也無可挑剔。

田嶋說，雖然媒體報導提到很多下一任國家隊總教練的名字，但他們在卡達世界盃結束前不會有任何動作，「最後要由技術委員會做出決定」。

森保一以兼任東京奧運日本足球隊總教練形式，從上屆俄羅斯世界盃後的2018年7月接掌國家隊兵符。田嶋非常讚賞森保一說，「森保總教練（當時）願意接任真的是太好了，他留下了重要的成就」。

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