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世足賽／法國16強賽出戰波蘭 2大前鋒對決受矚目

中央社／ 台北4日電
波蘭隊明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。 法新社
波蘭隊明星前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。 法新社

2022卡達世界盃足球賽16強賽今晚11時將由衛冕軍法國迎戰波蘭，陣中明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）將展開對決，而明天凌晨3時將進行英格蘭與塞內加爾之戰。

衛冕軍法國日前在確定晉級後，小組賽最終戰練兵調整，最終以0比1爆冷輸給突尼西亞，進入淘汰賽後，勢必全力應戰，而法國隊明星前鋒姆巴佩在法國2場勝仗中都有進球，在法國這次尋求衛冕之路扮演關鍵角色。

波蘭小組賽戰績1勝、1和、1敗，靠著得失球差，擠下墨西哥，繼1986年後重返淘汰賽，但波蘭小組賽僅在與沙烏地阿拉伯一役進2球，其他2戰都未能攻破對手大門，由萊萬多夫斯基領軍的波蘭恐怕有一場硬仗要打。

萊萬多夫斯基的能力也獲得法國隊總教練德尚（Didier Deschamps）讚賞，他認為，必須設法限制萊萬多夫斯基在場上發揮，「他接球的次數越少，能做的事就越少」。

至於「三獅軍團」英格蘭上屆以殿軍作收，但已是自1990年之後最佳成績，這次小組賽拿下2勝、1和，一共攻進9球、僅失2球，同樣也是這次奪冠熱門。

塞內加爾中場大將古耶（Idrissa Gana Gueye）因累積2張黃牌，與英格蘭比賽必須禁賽，恐衝擊塞內加爾戰力；而塞內加爾陣中不少球員效力於英超，與門將孟迪（Edouard Mendy）能否抵擋「三獅軍團」攻勢，將是塞內加爾是否突圍的關鍵。

法國隊明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。 歐新社
法國隊明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。 歐新社

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